清晨巨響！「你沒禮讓我沒減速」　台中2車路口相撞衝進騎樓4傷

記者白珈陽／台中報導

台中市南屯區3日清晨5時許發生一起交通事故，廖姓女子駕駛豐田轎車沿大墩七街往大墩路行駛時，與莊姓男子駕駛的賓士車發生碰撞，隨後2車衝進一旁騎樓，波及2部機車、1根號誌桿及大樓送水設備。車禍造成2車內駕駛乘客共4人輕傷，經送醫無大礙，無酒駕情形。初判肇因為2車未禮讓、未減速釀禍，詳細原因須進一步釐清。

▲2車於大墩七街、東興路口發生碰撞。（圖／民眾提供）

警方調查，廖姓女子（32歲）今清晨5時許駕駛自小客沿大墩七街往大墩路方向行駛，莊姓男子（22歲）駕駛租賃車沿東興路往大墩六街方向行駛，莊男車內載有吳男（22歲）、林男（23歲）2名乘客。2車於該路口發生碰撞後衝向一旁騎樓，波及2部機車、號誌桿、社區消防送水設備、騎樓鐵桿。

▲2車碰撞後衝向一旁騎樓。（圖／民眾提供）

警方表示，車禍造成廖女多處擦挫傷，莊男頭部受傷，吳男及林男分別腰部、頭部受傷，經送醫治療無大礙，雙方駕駛無酒駕情形。該處為閃燈路口，大墩七街為閃紅燈、東興路則是閃黃燈，依規廖女須讓車、莊男須減速，詳細肇事原因及經過，由交通大隊事故組進一步釐清調查。

【更多新聞】



酒瓶狠砸12歲女！她顱內出血進加護 狠心繼父冷回：我在管教

「1600萬麥拉倫」自撞！衝人行道底盤、保桿全毀 維修費恐破2百萬

快訊／刪Q投票倒數階段 這原因讓陳柏惟落下男兒淚

