為了她連偷4車！載女友到處玩樂　雲林機車大盜栽了

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣9月28、29日兩天連續於斗南鎮、斗六市、虎尾鎮、土庫鎮等地區發生機車失竊案，有車主將遭竊情況PO上地方社團臉書，表示除了警方受理辦案之外，希望藉由大眾之力協尋愛車。警方追查發現，竟是一名鄰縣廖姓嫌犯，為載女友兜風連續偷竊機車，警方偵訊後已依《竊盜罪》移送雲林地方檢察署偵辦。

▲廖姓嫌犯為載女友兜風，沿路餘斗南鎮、斗六市、虎尾鎮、土庫鎮連續偷竊機車。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

斗南警分局斗南派出所受理案件後，依其犯案態樣研判，犯嫌可能採取以車換車的方式連續竊盜，即組立專案小組徹夜調閱案發地點周遭監視器追查犯嫌身分。經查得知，廖姓犯嫌先隨機竊取腳踏車附載女友到處閒逛，為進一步討得女友歡心，便下手竊取機車再繼續載女友到處兜風，等機車騎到沒油時，便再竊取下一部機車繼續逛。

▲車主將遭竊情況PO上地方社團臉書，表示除了警方受理辦案之外，希望藉由大眾之力協尋愛車。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

斗南警分局表示，專案小組將所得線索通報雲林各警察單位協力追查，碰巧斗南警分局大埤分駐所員警於29日查閱監視器獲得嫌犯影像，警方再進一步追查其面貌、身形與涉嫌人相似，懷疑是同一人所為，便鎖定廖嫌身份進行鎖定追蹤。

經建國、大埤、斗南派出所3單位小組成員第二夜不眠不休追查，終於確認廖嫌落腳於嘉義縣大林鎮租屋處，警方部署重兵埋伏守候多時，於昨(29)日夜間發現廖嫌騎乘新竊得之機車迎面而來，專案人員一擁而上，廖嫌見插翅難飛，便乖乖束手就擒。

▲車主將遭竊情況PO上地方社團臉書。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



警方經帶同廖嫌清查，順利於斗六、土庫、虎尾等地尋回4部失竊機車。廖嫌自稱行竊機車都是為了載女友到處玩樂，坦然承認犯行，全案經詢問後已依竊盜罪移送雲林地方檢察署偵辦。

▲車主將遭竊情況PO上地方社團臉書，也提醒民眾停車後務必將鑰匙收好。（圖／記者蔡佩旻翻攝）





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