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她公園撿石！一驗竟是「4.38克拉黃鑽」意外致富　超幸運原因曝

▲▼女子去公園玩竟挖出重達4.38克拉的黃色鑽石。（圖／翻攝自阿肯色州鑽石坑州立公園）

▲女子到阿肯色州鑽石坑州立公園觀光，不到1小時就挖到4克拉以上的大鑽石。（圖／翻攝自阿肯色州鑽石坑州立公園）

記者張寧倢／編譯

阿肯色州的鑽石坑州立公園（暫譯，Crater of Diamonds State Park）是世界上唯一向公眾開放的含鑽石場地，而一名女性遊客日前和家人到訪此地，只是隨意從地上撿起一顆隱隱發亮的石頭，結果最後竟發現是一顆重達4.38克拉的鑽石。

根據美國CNN報導，諾琳（Noreen Wredberg）和丈夫麥克（Michael Wredberg）9月23日到阿肯色州鑽石坑州立公園觀光，但他們壓根沒有期望要在這裡找出鑽石。諾琳說，自己只是看到地上有顆色澤發亮的石頭，便隨手撿了起來，「我當時還不知道這是一顆鑽石，但它很乾淨、很亮，所以我就把它撿了起來。」送到公園鑑定中心才發現，那是顆重達4.38克拉的黃色鑽石。

▲▼女子去公園玩竟挖出重達4.38克拉的黃色鑽石。（圖／翻攝自阿肯色州鑽石坑州立公園）

▲諾琳找到的黃色鑽石是園區歷年來發現的第3大鑽石。（圖／翻攝自阿肯色州鑽石坑州立公園）

報導稱，公園口譯解說員考克斯（Waymon Cox）表示，有些人從來沒有找到鑽石過，而諾琳與麥克這對來自加州的夫妻決定嘗試尋寶時的條件非常適合，那前幾天一直在下雨，但他們到訪的那天，太陽出來了，「當更大的鑽石被雨水沖刷露出來之後，太陽光照射到它的反射表面，通常很容易就能看到鑽石。諾琳不到1個小時就找到了鑽石。」

公園負責人豪厄爾（Caleb Howell）表示，「這顆鑽石大約有一顆軟糖的大小，形狀像梨形，顏色則似於檸檬水。當我第一次在顯微鏡底下看這顆鑽石時，我心想，『哇，多麼美麗的形狀與顏色啊！』」據了解，阿肯色州公園遺產暨旅遊部1972年從鑽石公司手中買下這塊含鑽石的觀光園地後，便成立了鑽石坑州立公園，園區擁有佔地37.5英畝（15.2公頃）的耕地，至今仍是全球唯一向公眾開放的含鑽場地。

報導指出，公園允許遊客帶走他們挖到的東西，自1906年以來，這片園地已發現超過7.5萬顆鑽石，今年到目前止則共計入了258顆鑽石，平均每天會挖出1到2顆，總重合計超過46克拉。2020年美國勞動節假期，阿肯色州一名男子曾在此發現9.07克拉的鑽石，是鑽石坑州立公園創立以來發現的第2大鑽石，而諾琳的鑽石重量則是排在第3位。

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