靠太近！嫩妻抱孩看老虎　男嬰遭「咬斷手指」鮮血狂噴爆哭

▲22歲新手媽媽帶孩子到動物園，短暫疏忽之下，男嬰手指直接遭老虎咬斷。（圖／翻攝自推特）

記者張寧倢／編譯

靠太近了！克里米亞一名22歲年輕媽媽帶著14個月大的兒子里昂（Leon）到動物園看老虎，她將孩子抱在懷裡，沒想到，因為靠獸籠太近，下一秒老虎突然竄起咬掉男嬰的左手拇指，等到鮮血已經流得到處都是，孩子痛得哇哇大哭，媽媽這時才驚覺慘了。

英國《鏡報》報導，22歲的新手媽媽安娜塔西亞（Anastasia G）於9月27日帶著14個月大的里昂到克里米亞泰崗動物園（Taigan Safari Park）玩，卻演變成「斷指悲劇」。安娜塔西亞說，「我將里昂抱在懷裡，站在圍欄前面，遊客和老虎大約相隔30公分，本來一切都很好，直到我突然感覺到有血正在噴出。」當她定睛一看才驚覺，兒子的左手拇指已經被老虎咬斷，更不可能從猛獸嘴裡取回來了。

有目擊者稱，這頭老虎竄起，朝嬰兒猛撲過去。安娜塔西亞表示，「里昂的拇指是被老虎咬掉的，我兒子在大哭大叫，我嚇得無法思考，只能緊緊抱著他去找人求助。」她跑到動物園的急救站找到一名護士，後來孩子被救護車送往附近醫院。

安娜塔西亞補充說，事前沒有任何徵兆，老虎沒有發出咆哮嘶吼，或任何警告意味的聲音，但獸籠圍欄的空隙竟然大得足以讓老虎伸出爪子，「其他遊客說，有一隻老虎突然跳到我們身邊，用爪子抓住里昂的手臂。」

據悉，里昂送醫後目前沒有生命危險，但左手大拇指已經無法接回。動物園老闆是當地知名訓獸師祖布科夫（Oleg Zubkov），標榜園區老虎都已被人類馴化，能安全地和遊客近距離接觸，如今卻發生傷人事件，安娜塔西亞決定提告求償，但動物園方面並未對外發表聲明。

Baby’s thumb ripped off by tiger after mum holds him too close to enclosure https://t.co/Fbv2N7hTGe — The Sun (@TheSun_NI) September 27, 2021

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