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美國經濟10／19恐陷入災難！舉債上限未解　葉倫：政府資金將耗盡

▲▼ 聯準會,Fed,葉倫,Janet Yellen。（圖／達志影像／美聯社）

▲葉倫警告國會，若無法提高或暫停舉債上限，聯邦政府將在10月18日前耗盡資源。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

美國政府在8月1日恢復舉債上限，財務部長葉倫（Janet Yellen）警告國會，若無法提高或暫停舉債上限，聯邦政府將在10月18日前耗盡資源，讓美國出現首度政府違約，10月19日將會是美國經濟災難性的一天。摩根大通董事長也說，違約將導致規模難以置信的一連串災難，會對美國造成百年損害。

根據CNN報導，美國政府8月1日恢復舉債上限，目前國債已攀升至28.8兆美元以上，超過現行28.4兆美元上限。葉倫表示，從那時起就持續使用緊急會計策略來維持美國財政狀況，但這屬於非常措施；因此她在聽證會上警告，如果國會不能提高或暫停債務上限，聯邦政府就會在10月18日耗盡所有資源。

葉倫指出，「到了那個時候，我們預計財政部剩下的資源將非常有限，很快就會耗盡，不確定的是，在那個日期過後，我們是否能繼續履行國家的所有承諾。」由於不確定因素還很多，葉倫本人也稱，這個日期可能會完全不可預測的向前後移動。

若財政資源耗盡，美國出現首度政府違約，CNN形容，10月19日將會是美國經濟災難性的一天。摩根大通董事長戴蒙（Jamie Dimon）也說，違約將導致規模難以置信的一連串災難，會對美國造成百年損害。

當國會議員問及，10月19日會發生什麼事情時，葉倫回答，「可能還會有一點迴轉的餘地，但不會太多，我們簡直處於一種不可能的境地，我們的資源非常有限，我們將無法支付政府所有的帳單。」

不過，部分經濟專家認為，10月18日這個日期太過樂觀，穆迪分析（Moody's Analytics）首席經濟學家贊迪（Mark Zandi）說，葉倫的推估較為保守，「如果比18日晚一兩天，我也不會感到驚訝，有可能是20日。」

►美眾院通過凍結債務上限法案　闖關參院恐踢鐵板
►葉倫籲國會「調高債務上限」　避免美國再陷金融危機

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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