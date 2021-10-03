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老翁腿無力不能走路2年　接種完恢復正常還能打泰拳！疫苗廠牌曝

▲老翁在眾人面前開心走秀，同時示範泰拳中的膝撞、勾拳、肘擊。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。）

記者詹雅婷／綜合外電報導

泰國汶干府一名74歲老翁因生病、腿部肌肉無力，早在2年前就已無法正常行走，只能在旁人攙扶之下勉強走幾步路。沒想到施打第一劑中國科興疫苗後，他就能靠自己的力量行走，先前的頭痛、抽搐、腿部無力等症狀奇蹟般消失。

綜合泰媒Sanook、Khaosod等報導，這名74歲老翁2年前生病，四肢虛弱無力且行走困難，平時只能拄著拐杖走2、3步路，雙腿總是在顫抖，且需休息過後才能繼續走，或是在旁人攙扶之下勉強走幾步。到了今年9月19日這天，他依據當地疫苗接種政策，在家人的陪同之下外出，施打第一劑科興疫苗。

驚奇的是，當老翁返家下車時，便覺得手臂、腿部充滿活力，便試著走幾步路，沒想到能靠自己的力量行走，且先前的頭痛、抽搐、腿部無力等症狀都奇蹟般消失。雀躍的他儘管剛打完疫苗，仍不想進屋躺下休息，到處走來走去。

此事隨即傳了出去，媒體也在縣長、衛生官員、警方的帶領下，前往老翁家中求證。

老翁受訪時表示，其實在打疫苗的那天有輕微發燒，但就在喝水出汗後，身體狀況似乎就恢復正常，如今身體狀況良好，走路也沒問題，並開心在眾人面前走秀，同時示範泰拳中的膝撞、勾拳、肘擊，「我病了2、3年，但現在身體變好可以開心大笑，我已經2年沒有這樣笑了。」

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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