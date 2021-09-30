公司禁早退！職場媽媽崩潰到辭職　在家看YouTube「賺回5600萬」

▲英國一名職業婦女工作、育兒兩頭燒，壓力太大最終選擇離職，卻因此取得更大的事業成功。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張寧倢／綜合外電報導

英國一名出生於1988年的職場媽媽艾德彼西（Omotayo Adebisi）曾在一家公共設施公司上班，但女兒1歲時突然因病住院，她向經理請求早退卻遭拒絕，讓她情緒崩潰而辭職，於是她用5000英鎊投資創業，4年過去了，如今她已是一名成功的企業主，公司年營業額上看150萬英鎊（約新台幣5600萬元）。

綜合英國《太陽報》等媒體報導，艾德彼西2017年等到小女兒1歲後回歸職場，卻面臨更大的壓力與焦慮，雖然試圖消化處理，但問題變得越來越嚴重，某天，當丈夫打電話告知她小女兒住院了，經理卻拒絕讓艾德彼西提前下班趕去醫院。她說，「那天剩下的工時裡，我都在流淚，在我看來，任何事情都可能發生，她可能死了，而我卻不在她身邊，這對我來說就是如此直接。」

▲艾德彼西想到自己無法早退，趕去醫院照顧1歲女兒，當場在公司崩潰爆哭。（圖／取自免費圖庫pixabay）

隨後，丈夫認為艾德彼西需要停止工作，休息一段時間，家人也鼓勵她可以在亞馬遜（Amazon）上創業，但丈夫覺得這是個很好轉移注意力的方式，於是著手開始研究，艾德彼西很快地加入了，她透過YouTube影片、不同的論壇網站了解更多細節，「然後我們投資了5000英鎊（約新台幣18萬7018元）建立了賣家帳戶，就是個玩票性質，想試試看後來會如何發展。」

很快地，艾德彼西的電商品牌Tilzmart於2017年在亞馬遜上誕生，以轉售健身用品起家，後來自行開發的第一個商品沒有達到預期的銷售額，「所以我們決定購買一種快速銷售的商品──指尖陀螺，300台全部銷售一空，又再重新進貨。」過程中也曾遭遇貨品不符安全要求而被扣關港口，損失上萬英鎊的低潮，但艾德彼西從錯誤中學習，變得更擅長採購產品，還在2019年架設自己的品牌購物網站。

如今，Tilzmart轉為專營禮品銷售，並擁有70多個自有品牌商品，2020年營業額為150萬英鎊（約新台幣5600萬元），今年底還有望翻倍。艾德彼西表示，「在經歷了所有不斷變化的策略和挑戰之後，現在的7位數成績真是令人驚訝，我無法用言語表達，這是我們沒有預料到的，我們只是接受每一天的到來，專注於當下。」

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