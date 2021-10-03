情侶搭高鐵超扯佔位！　媽抱小孩被回「我和女友想坐一起」氣炸

▲1寶媽上高鐵遇到一對情侶霸佔座位（示意圖／記者劉維榛攝）

記者張靖榕／綜合報導

一名當媽媽的網友抱怨，日前在高鐵上遇到一對情侶，他們都沒有坐在車票上指定的座位上，反而還要她和另一位媽媽分別去坐情侶原本要坐的不同車廂的位子。她說一手抱著小孩又背著行李，全身負重將近20公斤，早就已經很累，要不是小孩正在睡覺，不然才不會乖乖讓這對自私的情侶得逞。網友紛紛留言，「好瞎」、「傻眼，兩個都不是原座位的。」

原PO在Dcard表示，自己抱著14公斤重的小孩又背著5公斤的行李，在等車的10分鐘之間小孩睡著了，而她的手也快斷掉了，好不容易高鐵終於到站，她上車後卻發現自己的座位2車13A靠窗位置坐著一個正在睡覺的年輕女生，於是她就請隔壁13C的男生幫忙叫醒對方，結果對方竟然回，「她是我女友，我們想坐一起。」

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「那我要坐哪」，原PO傻眼問，男方卻把女友的票拿出來要她去坐1車2A；剛好這時另一位媽媽牽著小孩過來，表示男方坐到他們的位子，男方又回，「你可以坐17C嗎？前面而已，我想跟我女友坐。」

原PO表示當時走到又小，自己還有小孩和大行李，聽年輕男生「主動安排」他們的座位時，還一直擋道要去其他座位的乘客，更誇張的是女友也醒來了，卻還是假裝沒事在滑手機，「X你老師你到底有什麼毛病啊」！她說要不是抱著熟睡中的小孩，才不會乖乖把位置讓給他們。

「要跟你女友恩愛，麻煩回家好嗎，一小時路程沒看到是會死嗎」，原PO還附上購票資訊和抱著小孩的自拍照，證明自己所說有憑有據。

網友紛紛留言，「也太傻眼，兩個都不是原本座位的，一趟高鐵最多就幾小時，是在難捨難分什麼啊」、「真的有夠不要臉，這種人你不讓還會被說啊就換個位子又不會怎樣」、「這種人我會直接通知列車長」、「那對情侶扯爆，兩人都坐在別人訂的位子上是怎樣」、「我的話無法忍受，一定叫站務來處理。」