共機擾台破紀錄　林俊憲揭「背後意義」：中國侵略野心越難實現

▲共機擾台。（資料照／國防部提供）



記者蔡文鈴／綜合報導

昨（1）日為中國國慶，共機擾台創設專區以來新高，出動兩波侵襲總數來到38架次。對此，民進黨立委林俊憲認為，軍機擾台越多次，中國對台灣的野心只會越難實現，而破紀錄的架次可以視作某種「慶祝行情」，對台恐嚇的意味濃厚。

林俊憲今（2）日在臉書表示，在戰略意義上，共機近年騷擾西南空域很明顯與水面下的潛艦活動有關，昨天也不例外；但在政治意義上，昨天是中國國慶，破紀錄的架次可以視作某種「慶祝行情」，對台恐嚇的意味濃厚。

林俊憲指出，中共的騷擾行為不僅台灣在關注，同時也引起國際高度警戒，近年來可以觀察到一種趨勢，中國越是咄咄逼人施壓，反而對台灣越有利，這跟中國一直想要把兩岸問題內部化的意圖正好背道而馳，例如前幾天的AIDA國旗事件就是很好例子，不打壓還沒事，一打壓反而讓其他國家行動力挺台灣，完全是反效果。

林俊憲提到，兩岸的國慶都在十月，也是一個很好的對照，兩相比較就知道台灣為何得到支持。國慶的本質是展示一個國家最值得驕傲的成就，近年來台灣的國慶都是各種主題的表演和慶典，因為多元民主就是我們最驕傲的地方，中國卻是年年閱兵，彷彿軍事力量就是他們的一切，和平歡樂的慶典和窮兵黷武的威脅，誰能獲得國際認可？

因此，林俊憲認為面對中國的威脅，台灣不需懼怕，更不需主動升高情勢，嚴守我們自己的防衛機制就好，因為中國要的正是營造台灣挑起對立的假象。德不孤，必有鄰，再派更多軍機擾台，只會讓更多國家提高警覺，兩岸問題越是國際化，中國的侵略野心就越不可能成真。