破紀錄！中國國慶派38架次共機擾台　殲16航跡如「包圍」南部海域

▲共機殲-16機。（資料照／國防部）

記者蘇晏男／台北報導

共機擾台創設專區以來新高！昨（10日）為中國國慶日，國防部2度更新「即時軍事動態」，總記錄到38架次共機侵擾我西南空域，其中屬戰鬥機的殲-16機28架次最多，其次為蘇愷-30機及轟-6機各4架次，而運-8反潛機與空-500機各1架次。

根據國防部1日「即時軍事動態」下午6時20分資料，共測到殲-16機18架次、蘇愷-30機4架次、轟-6機2架次、運-8反潛機1架次；午夜，國防部再新增資料，顯示殲-16機10架次、轟-6機2架次、空警-500機1架次於夜間闖我航空識別區，從航跡來看，殲-16機與轟-6機從台灣西南方進入我航空識別區後，在巴士海峽90度轉彎，繞至台灣東南側海域再折返，畫面看起來像是大幅度包圍台灣南部。

國軍方面，則派遣空中巡邏兵力應對，並以廣播驅離、防空飛彈追監。

「即時軍事動態」為國防部向民眾揭露共機擾台資訊專區，於2020年9月17日設立。國防部當時指出，未來軍方會在該專區中，主動揭露台灣周邊的軍事情報，這個作法其實與日本統合幕僚監部是雷同的；倘若攤開日本揭露的資訊網，包括格式、圖片呈現形式都是一樣的。

原先共機單日擾台最高紀錄是在2021年6月15日測得，共28架次，如今變為第二；因此按順序第三為2021年4月12日25架次，第四多則是同年9月23日共19架次。

▲共機1日下午6時20分監測到的共機航跡。（圖／國防部提供）

▼共機1日夜間擾台航跡圖。（圖／國防部提供）