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明宣布口罩鬆綁　柯文哲：打兩劑了戴口罩幹什麼？

▲▼柯文哲出席「2021台北動物保護月：世界動物日」開幕式。（圖／台北市政府提供）

▲柯文哲出席「2021台北動物保護月：世界動物日」開幕式。（圖／台北市政府提供）

記者陳家祥／台北報導

針對指揮中心擬放寬防疫警戒，符合條件下可以不用戴口罩，台北市長柯文哲2日表示，其實國民知道原則就好，就好像烤肉的事情，如果你在你家屋頂上只有你一個人，舉杯邀明月、對飲成三人，自己一個人烤自己吃，你覺得你需要戴口罩嗎？

柯文哲說，但老百姓常常一定要很剛硬的規定，像是去山裡面路跑、跑山，戴口罩幹什麼？所以這種東西常常是非對錯大家都曉得，「法律是服務人，不是人要去服務法律。老百姓自己要知道什麼是安全」。

柯文哲強調，終究不太可能打兩劑疫苗後，還要永遠戴口罩，難道人類社會永遠這樣下去嗎？「像我們打兩劑了，每次都在想，我打兩劑了戴口罩幹什麼？除非Delta進台灣，也許我再補第三針。」

「應該這樣講，老百姓應該要有能力判斷，但是老百姓沒有能力判斷，才要政府指引。」柯文哲說，這次台灣疫情在世界上最了不起的地方是，都不需要出動什麼警察、軍隊封城，只是每天記者會講一講、請大家怎樣怎樣，這才是台灣國民素質了不起的地方，這樣就好，何必每天拘泥？

最後柯文哲說，該做的做、疫苗該打的打，文明國家怎麼做我們跟著做、調整一下就可以，他還是主張疫苗打兩劑防疫放寬，不然整個下去經濟會垮掉。

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