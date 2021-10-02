憂「母語斷文化滅」　游錫堃當台語漢詩吟唱推廣志工

▲立法院長游錫堃。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

立法院長游錫堃2日出席「2021蔣渭水台語漢詩吟唱賽」決賽擔任頒獎者，會中受訪表示，台語現在面臨明確危險階段，「若不搶救，台語就逐漸在台灣消失」，因此應該為台語傳承多做一些事情，傳承台語，同時也推廣吟唱藝術。

游錫堃長期關注推廣台語漢詩吟唱，曾多次在接受媒體訪問時發表自己的詩作、吟唱詩文，並擔任台語漢詩吟唱的推廣志工。他今天中午出席「2021蔣渭水台語漢詩吟唱賽」決賽，受訪大讚同學表現非常好，完全看不出來只是高中生。

游錫堃說，《國家語言發展法》明定，包括台語、客語都是國家語言，但現在面臨逐漸要消失的危機，尤其依照聯合國教科文組織的標準，台語已面臨明確危險階段，「若不搶救，台語就逐漸在台灣消失」。

游錫堃說，為了台語傳承應該多做一些事情，例如讓台語有多種功能，這次台北市信民協會舉辦台語吟詩唱賽，就是為了傳承台語、豐富文學修養，同時也推廣吟唱藝術。

此外，游錫堃也在決賽活動手冊中撰文勉勵學生選手們，「母語斷、文化滅」，語言是文化傳承的重要載體，目前只依賴學校教育，1個禮拜1堂課來「復振」是不足的，必須在家庭、社區、生活中使用，才能有效傳承。