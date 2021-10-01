辱罵陳柏惟「假本省人」講台語裝腔作勢　邱毅：有極度噁心嘔吐感

▲邱毅。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

台灣基進立委陳柏惟日前以台語質詢國防部長邱國正惹出爭議，更成為國民黨推動「刪Q」罷免公投的施力點。國民黨前立委邱毅1日把炮火轟向陳柏惟的台語口音，先是指陳柏惟父親是外省二代、母親是陸配，所以歸類陳的母語應是「國語」；接著，再辱罵陳柏惟台語夾帶外省口音，刻意裝腔作勢，自己知道真相後有極度噁心的嘔吐感。

邱毅1日透過臉書「邱毅『談天論地話縱橫』」表示，看了前立委蔡正元的臉書，才知道陳柏惟的父親是外省二代，母親是陸配，所以陳柏惟的母語毫無疑問是「國語」。對照陳柏惟平常假裝成本省人的模樣，那天在立法院堅持用台語質詢邱國正，口口聲聲要用「母語」來對答，還惱羞成怒說這才叫愛台灣。

接著，邱毅痛罵，「怪不得我平常就覺得陳柏惟的台語不地道，夾帶著外省口音，有一種刻意造作的裝腔作勢，現在知道真相以後，真有極度噁心的嘔吐感。」

「這應該是台灣特有的怪現象吧！」邱毅開嗆，一些外省人，為了向台獨政權表忠誠，遞交投名狀，硬去苦練了噁心八拉的「外省腔台語」，然後成天在媒體上表演「愛台灣」、「台灣南波萬」。

邱毅也直指，陳柏惟只是其中較突出的一位，其他還多的很，這些「假本省人」幾乎占了綠媒名嘴的八成，有些還當上政務官，如國安會秘書長顧立雄、前總統府秘書長陳師孟，有些則混上立委、議員，如立委王定宇、前立委段宜康、北市議員梁文傑。「其他還有很多人正在力爭上游，繼續加油吧！」