傳立陶宛國會議員12月組團來台　游錫堃歡迎：非常敬佩他們

▲立法院長游錫堃。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

台歐關係持續升溫，立陶宛國會議員傳將於12月上旬訪台。立法院長游錫堃2日上午受訪說，他曾特別作詩感謝立陶宛援贈台灣疫苗，非常歡迎立陶宛國會議員來台。

民進黨立委邱志偉日前致函邀請立陶宛國會議員來台，立陶宛國會友台小組立陶宛主席馬爾德基斯（Matas Maldeikis）近日回函表示，將與其他議會同仁於12月上旬共同訪台，更寫下「我永遠是最忠實的盟友」等語回覆。

▼立陶宛國會友台小組主席Matas Maldeikis。（圖／翻攝自Facebook／Matas Maldeikis）

游錫堃今天上午出席「2021蔣渭水台語漢詩吟唱賽」決賽時受訪說，他對立陶宛非常敬佩，去年捷克參議院議長韋德齊來台，是史上第一個到立法院演講的非邦交國議長，這次立陶宛援贈台灣疫苗，他也特別做了一首詩感謝立陶宛。

游錫堃說，雖然台灣和立陶宛相距很遠，比較少因緣，但是立陶宛對台灣友好的程度，非常令人佩服，所以非常歡迎立陶宛國會議員來台。

此外，對於立陶宛國會9月30日完成修法，允許立陶宛政府來台設立代表處，外交部發言人歐江安昨天回應表示，對此正面發展表示歡迎，樂見立陶宛就來台設處的規畫往前邁進一步，相信台立兩國將發展更深厚的友好合作關係。

歐江安說，台灣與立陶宛是共享自由、民主與人權價值的重要夥伴，在經貿投資、教育科研及人文交流等領域擁有龐大的合作潛力。台灣與立陶宛向來互動友好、合作密切，例如9月15日成功舉辦雙方B2B線上貿易洽談會；政府目前也緊鑼密鼓籌組經貿投資考察團，預計10月下旬訪問立陶宛，促成台灣與立陶宛更多經貿媒合與合作機會。我方深信兩國在相互設處後，將在自由民主共同價值的基礎上，進一步深化雙邊互惠實質關係。

▼立陶宛外委會主席日前在華府會晤我駐美代表蕭美琴。（圖／翻攝蕭美琴臉書）