國民黨團4度杯葛議事空轉　游錫堃嘆氣：不要怕質詢

▲立法院長游錫堃。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

行政院長蘇貞昌1日再受邀赴立法院接受總質詢，國民黨團批評周二立法院副院長蔡其昌主持議事不公，發動本會期開議以來第四度杯葛，佔領官員席、推倒備詢台，議事空轉一整天。對此，立法院長游錫堃2日向國民黨團喊話，台灣是民主國家，可以透過質詢讓真理越辯越明，「不要放棄質詢這個機會」。

游錫堃今天被媒體問及，國民黨團下周二可能繼續杯葛一事，嘆了一口氣說，立法院本周有安排協商，但國民黨團並未出席，還是希望大家能夠坐下來協商，因為台灣是民主國家，若是對行政院有什麼意見，還是要透過國會運作。

游錫堃表示，他在擔任省議員時，就是靠問政、質詢，把官員問倒，「我是覺得應該這樣，不要放棄質詢這個機會」，因為透過質詢，可以讓真理越辯越明，當年他與蘇貞昌、省議員謝三升號稱「黨外鐵三角」，「我們不怕反質詢的啦」，如果說怕反質詢就不要質詢，就代表放棄了，「質詢是當民意代表的天職，一定要盡到，想辦法去質詢，而且要把對方問倒」。

此外，對於國民黨團質疑立法院副院長蔡其昌周二主持議事不公，包括前後門開門時間不一及調換質詢順序等，游錫堃說明，立法院調查後已提出報告，前後門開門秒差，「是因為前門開門時，外面有幾位委員擋住，所以慢了10秒左右才推開」，所以沒有這個問題。

游錫堃強調，立法院是「有法依法、無法依例，無例則有行政裁量權」，雖然蔡其昌主持時這樣做，沒有法規規定，但過去是有例的。