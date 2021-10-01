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再提陳柏惟台語質詢　羅智強：蔡英文閩南語、客語也說得零零落落

▲羅智強 。（資料照／記者黃克翔攝）

▲羅智強 。（資料照／記者黃克翔攝）

記者蘇晏男／台北報導

台灣基進立委陳柏惟日前以台語質詢國防部長邱國正惹出爭議，更成為國民黨推動「刪Q」罷免公投的施力點。國民黨革實院長羅智強1日在臉書表示，只有陳柏惟，能罷免陳柏惟，大家知道嗎？美國並沒有聯邦的官方語言，英語只是「通用語」，這或許也是台灣的語言名稱，比較不精確的地方。

羅智強說，國語應該稱為通用語，是台灣不同族群的人，彼此溝通的工具；而台語則應該稱為閩南語、河洛語。至於台灣最早的語言是原住民語。

羅智強提到，過去，「說閩南語」一直是民進黨的神主牌，但現在總統蔡英文自己閩南語、客語也說得零零落落，民進黨「強迫別人聽閩南語」的氣燄也就收了一點，這是一件好事；然而陳柏惟在質詢台用台語被邱國正拿出「語言是交通工具」後崩潰的樣子，成為全國的笑柄，之所以如此，也是陳柏惟的語言傲慢所致。

羅智強重申，「只有陳柏惟，能罷免陳柏惟」，挺萊豬、擋疫苗，問政不用心，陳柏惟的行事作風，跟台中鄉親的厚道、溫暖差得太遠了，連民進黨想挺，也挺得有氣無力。如果陳柏惟最後被罷免，陳柏惟也怨不得別人，因為這一段時間
最用力罷免陳柏惟的，不是別人，是陳柏惟自己。

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關鍵字：

羅智強陳柏惟台語蔡英文罷免刪Q

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