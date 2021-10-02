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氣象局曝：這2處最可能有颱風！下周「低壓帶甩雨彈」2區迎雨

▲今日午後各地山區、中南部防雷陣雨。（圖／氣象局）

▲下周受到台灣南方低壓帶影響水氣增加。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

今日天氣炎熱，白天高溫可達34度，午後各地山區、中南部平地須留意雷陣雨發展。中央氣象局表示，周末兩天是未來一周天氣最穩定的時間，受到南邊低壓帶影響，周三後東半部、中南部降雨機率均提高。另周二後將開始有熱帶系統發展，在南海、菲律賓東方海面都可能有熱帶系統生成。

氣象局預報員謝佩芸表示，今日上午各地雲量很少，天氣都是晴朗炎熱，中午前後西半部高溫32到34度、東半部31到32度，午後各地山區、中南部平地留意雷陣雨，中南部山區可能有局部大雨發生。

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今明兩日台灣附近吹東北到東風，僅迎風面的東半部有零星短暫雨，但降雨狀況不多，明日太平洋高壓增強，是未來一周天氣最穩定的一天，只有東部、東南部、午後中南部有短暫降雨，且氣溫比今日再增1到2度。

▲今日午後各地山區、中南部防雷陣雨。（圖／氣象局）

▲今日午後各地山區、中南部防雷陣雨。（圖／氣象局）

下周開始太平洋高壓勢力北移，台灣附近吹東風，迎風面的東半部雲量增加，整天都會斷續降雨，周三開始除東風外，台灣南邊大低壓帶水氣增加，將隨著東風移動到台灣附近，除東半部外，連中南部降雨機率都會跟著提高。

而南海到菲律賓附近海面為大低壓帶，下周二、三後這個區塊將開始有熱帶系統發展，包括熱帶性低氣壓、颱風等，預計在南海附近、菲律賓東方海面兩處，都可能有熱帶系統生成，不排除進一步發展為颱風的可能性。

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