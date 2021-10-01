水彈來襲半台灣濕變天！太平洋大爆發「颱風再起」賈新興：雨異常多

▲下周預報將有颱風生成 。（圖／中央氣象局）



記者許力方／台北報導

中央氣象局技正羅雅尹表示，2日整體來說水氣減少一些，迎風面的東半部地區不定時有短暫陣雨，西半部大致多雲到晴、可見陽光，午後近山區有雷陣雨發展，尤其中南部山區有局部大雨發生。災害預報士賈新興指出，歐美預報有利颱風生成的環境指標顯示，5日（下周二）之後環境將大爆發，南方低壓擾動再起，東半部將有大雨，南部也轉有雨。

氣象局預報，2日水氣稍微減少，環境風向也從偏北風轉為東北東風，降雨區域主要在東半部，整天不定時有局部短暫陣雨出現，其他地區則為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，其中在中南部山區可能有局部大雨發生；溫度方面，東半部白天高溫約31、32度，西半部約32至34度，感受上仍偏熱。

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▼蒲公英加速北上變性，還有颱風生成可能。（圖／中央氣象局）



▼低壓帶影響，迎風面東半部雨量異常偏多。（圖／NCDR）



今年第16號中度颱風「蒲公英」（Mindulle），目前位於日本東南方海面附近，距離台北東北東方約2430公里海面上，以每小時49轉54公里速度，加速將朝東北方向北上，即將變性為溫帶氣旋，不過受颱風帶來長浪影響，基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及馬祖沿海持續有長浪發生的機率。

氣象局預估，3日（周日）水氣減少、環境轉為偏東風，僅東半部有零星短暫陣雨；4、5日（下周一、二）起南方水氣增加，東半部及恆春半島有局部短暫陣雨，午後中南部及各地山區有局部短暫雷陣雨。6至8日（下周三至五）是水氣最多的時候，東半部及恆春半島有短暫陣雨，其他地區多雲，午後中南部地區及各地山區有局部短暫雷陣雨。下周南海至菲律賓東方海面不排除有熱帶系統發展，強度及位置仍有不確定性，氣象局將密切關注。

賈新興則分析，未來兩周大氣環境上，南海、菲律賓都呈現明顯低壓帶，低壓帶中有機會有颱風生成，另外，受整體大低壓帶帶來的偏東風環境，東半部降雨特別明顯。雨量預報顯示，前5天東半部隨東風增強，迎風面降雨出現，6至10日，低壓帶發展更完整，東半部雨量異常偏多，嘉義以南同樣有降雨。

至於溫度，賈新興表示，未來10天沒有特別明顯變化，除了東半部降雨時間長，相對稍微變涼。颱風預報上，歐美預報颱風生成有利環境指標顯示，5日之後環境大爆發，MJO進入西太平洋一帶，提供非常好的大環境，一直持續到10月中旬，之後進入短暫休息，意味著「南方低壓擾動再起」，東半部降雨時間長、多，花東將有局部大雨出現，南部、東部也有短暫陣雨。預計3至5日東半部有短暫陣雨，6至10日東半部、嘉義以南有雨；有利颱風生成指標5日開始到20日爆發，之後進入短暫休息，下一波有利環境時間落在11月10日至20日。

▼未來2周東半部有雨、各地天氣不穩定降雨機率增加，南海及菲律賓東方海面熱帶擾動活躍。（圖／中央氣象局）



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