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下周至少「1颱＋1熱低」　可能生成位置出爐！有機會通過台灣附近

▲歐洲數值模式系集圖「開始密密麻麻了」，表示熱帶系統將再度活躍。（翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）

▲颱風論壇指出，歐洲數值模式系集圖「開始密密麻麻了」，表示熱帶系統將再度活躍。（翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）

記者李宜秦／台北報導

下周開始台灣南方海面季風低壓槽逐漸形成，中央氣象局提醒，下周熱帶系統發展可能較為活躍，不排除颱風生成可能性。颱風論壇表示，下周在南海、菲律賓、關島之間，至少會有一個颱風、一個熱帶性低氣壓形成的機會，且有一定機率從台灣附近通過。

臉書專頁台灣颱風論壇｜天氣特急表示，歐洲數值模式系集圖「開始密密麻麻了」，表示熱帶系統將再度活躍，以目前資料判斷，下周在南海、菲律賓、關島之間至少會有一個颱風、一個熱帶性低氣壓形成的機會，且有一定機率從台灣附近通過。

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颱風論壇表示，國慶連假天氣變數很大，至於熱帶系統是否影響台灣、程度如何，則需持續觀察，連假期間安排活動要多加注意天氣變化。

▲▼大雨,下雨,雨天,天氣,豪大雨特報,雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,通勤,豪雨特報,颱風外圍環流,西南氣流,鋒面,機車,騎車,雨衣,通勤。（圖／記者李毓康攝）

▲下周東半部有陣雨。（圖／記者李毓康攝）

氣象局技正羅雅尹指出，明日水氣較今日減少，除了迎風面的東半部不定時有陣雨外，西半部、北部天氣穩定，白天可見陽光，午後各地山區、中南部接近山區平地有雷陣雨，山區附近將有局部大雨。

明日氣溫依然偏高，東半部31度、西半部34度，內陸接近山區、花東縱谷等地氣溫更高。下周菲律賓附近海面為大低壓區，不排除有熱帶系統發展機會，且東部水氣增加，降雨機率提高。

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