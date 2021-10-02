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臨停客注意！屏東「燒冷冰」圓環道路　潮警11月啟動科技執法

▲潮州鎮科技執法於11月啟動 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲潮州鎮科技執法於11月啟動 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣潮州鎮出名「燒冷冰店圓環」因交通肇事率高，潮州警方基於交通安全，11月啟動科技執法，只要用路人違規停車超過3分鐘，辨識系統就會自動蒐證錄影拍照舉發，有效偵測距離是50公尺，已印製了宣導單，由轄區各分駐、派出所於社區集會場所及公眾場所廣為宣導籲請用路人注意，避免被開單告發。

▲潮州鎮科技執法於11月啟動 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲潮州鎮科技執法於11月啟動 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

潮州警方表示，11月起啟動科技執法路段，分別是最為人熟知的「燒冷冰圓環」，及潮州鎮延平路（朝昇路至長興路段）與潮州鎮新生路等3大路段，其中延平及新生路分別為易肇事路段的前兩名。

▲潮州鎮科技執法於11月啟動 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲潮州鎮科技執法於11月啟動 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

其中遊客最喜造訪的熱點即為燒冷冰圓環及周邊商圈，目前疫情已漸趨緩，前來旅遊的人數日益增加，肇事率也因此提高，成為去(109)年潮州警分局轄內肇事路段的第3名。

警方分析，這3個路段，容易形成車輛併排停車的現象，造成汽車或摩托車為閃避違停車輛而相互擠進內車道的狀況，極易發生碰撞事故，為維護交通安全，設置科技執法，規畫每日上午10時至下午10時為取締時段，只要用路人違規停車超過3分鐘，辨識系統就會自動蒐證錄影拍照舉發，每個路段約可偵測50公尺距離。
潮州分局分局長黃國源說，「執法的目的不在於開罰」，呼籲因疫情逐漸平穩，出遊車潮增加，事故防制警戒全面升級，警方將持續針對酒駕、嚴重超速、闖紅燈等重大違規行為皆實施專案執法，提醒駕駛人務必遵守法令規定，才能避免「傷己」、「傷人」、「傷荷包」，快樂出門、平安返家。

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