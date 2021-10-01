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交通安全月大執法　潮警「慢、看、停」三口訣保平安

▲潮州警分局執行交通安全月大執法勤務 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲潮州警分局執行交通安全月大執法勤務 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

全台10月1日起為期1個月，將在易肇事路口同步實施交通大執法以維護用路人安全；潮州警分局在轄內10易事路口，加強宣導「路口慢看停，行人停看聽」及取締勤務，並呼籲用路人，行經路口應遵循安全三步驟，「慢」：接近路口，減慢速度、「看」：隨時擺頭察看左右後方有無人車、「停」：暫停禮讓行人先行。

▲潮州警分局執行交通安全月大執法勤務 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲潮州警分局執行交通安全月大執法勤務 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

根據交通部統計，108年全國行人死亡人數為458人，109年為432人，行人死亡人數近4成發生在路口，因此為讓民眾建立良好的用路習慣，因此實施這次交通大執法。

這次執法重點共有5大項目，分別為「汽機車不停讓行人」、「車輛轉向不暫停讓行人優先通行」、「汽機車闖紅燈及紅燈右轉」、「行人未依規定行走行人穿越道」、「行人未依標誌、標線、號誌指示或手勢指揮穿越道路」等。

潮州警分局表示，為防制交通事故，今(1)日起針對轄內十大易違規肇事路口及路段（潮州鎮延平與朝昇路路口、新生與中山路口、太平路與朝昇路口、太平路與五魁橋路口、臺一線與四維路路口、介壽路與大同路路口、竹田鄉臺一線與水源路路口以及新埤鄉臺一線與中正路路口等），規畫加強取締各項交通違規，希望減少事故並建立路口停讓文化，呼籲民眾遵守相關規定，共同營造安全友善的交通環境。

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