全國交通安全月上路　屏警推廣路口停讓文化

▲全國交通安全月上路，屏東縣警方推廣路口停讓文化 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府警察局統計縣內2020年1至9月交通事故有1萬多件，其中發生在路口的比率約占53%，路口事故肇因多為「未依規定讓車(人)」，顯示用路人停讓觀念不清楚，而路口又是行人通行最多地方，因此死傷最為嚴重，縣警局配合交通部交通安全月，推動路口停讓文化，籲請用路人遵守，確保交通平安。

在交通安全月中，為有效降低路口肇事事故，為建立用路人「路口慢看停、行人停看聽」觀念，縣警局將於10月13日辦理路口安全宣導活動，藉由帶領學生及長輩過馬路，提升行經路口時應停看聽之認知，並且安排大型車實境體驗，讓學生與長輩了解大型車內輪差及視野死角，避免於路口停等或站立危險位置，保障用路人安全。

另警方也強化重要路口執法能量，在縣內各易肇事路口編排交通大執法勤務，針對重大違規「汽機車闖紅燈及紅燈右轉」、「車輛轉向不暫停讓行人優先通行」、「汽機車不停讓行人」、「行人未依規定行走行人穿越道」、「行人未依標誌、標線、號誌指示或手勢指揮穿越道路」等加強取締勤務，加強駕駛人「路口慢看停」的停讓觀念，及「小綠人」牽手、求婚圖樣等交通號誌，吸引用路人遵守號誌，降低交通事故發生。

警察局長劉印宮表示，為推動路口安全，建立交通安全友善環境，道路安全需要大家一起守護；並呼籲駕駛人接近無號誌路口時務必減速(慢)，左右查看(看)，禮讓行人(停)；行人穿越道路前先停在安全處等候(停)，左右觀察注意車輛(看)，隨時聆聽周遭車輛轉向(聽)，減少路口事故發生，促進交通安全。