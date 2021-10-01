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用路人注意！今起「加強取締交通違規」　不讓行人直接罰

▲桃園市警局交通大隊指出，10月1日起將針對車不讓人與行人違規進行取締。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲各縣市今日起將加強路口執法，嚴格取締交通違規者。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者李宜秦／台北報導

每年車禍近六成發生在路口，去年多達1300人因車禍不幸死亡。交通部10月首度辦理「交通安全月」，交通部長王國材表示，10月將加強取締交通違規，尤其是不禮讓行人。

交通部去年辦理「交通安全周」，由於反應熱烈，今年首度擴大舉辦「交通安全月」，將辦理系列相關活動，包含交通部路老師誓師大會、九大運輸業誓師大會、各縣市系列交通安全宣導活動、靖娟基金會兒童教育推廣活動、警政署加強路口違法取締等。

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王國材表示，每年事故自9月開始攀升，為有效改善交通安全，因此將10月定為全國交通安全月，每年近六成車禍發生在路口，一年來在路口因車輛相撞、人車相撞事故而死亡的人數高達1300人，因此本次宣導重點就是「路口慢看停」。

王國材表示，已向內政部請託，要求各縣市警察局於10月加強取締交通違規，包括汽機車違規、不禮讓行人等，都會加強執法。除公部門外，私部門如台積電、遠通電收、foodpanda、Uber等均一同響應，盼能朝向零死亡、零重傷的目標前進。

交通部表示，本月將「路口慢看停 行人停看聽」作成行動指引，呼籲駕駛朋友行經路口放慢速度、注意周圍人車、停讓行人通過；而行人過馬路也要在安全地點停等、過馬路盯住來車、注意車輛警示音，駕駛與行人依照指引通過路口，一定可以大大提升交通安全。

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▲行人經過路口應停看聽，避免發生車禍。（圖／記者李毓康攝）

交通部推動五項改善交通安全對策：

1.高風險路口路廊改善：透過交通工程設施或交通管理手段，預定於110-111年改善完成1,950處路口。

2.公私協力推動全民終身道安教育：如教育部自110學年起規劃將交通部所訂定之國小、國中、高中交通安全基本能力教材，納入校訂課程或融入課程運用。落實嚴格新手駕駛考訓，推廣機車危險感知教育平台及補助機車駕訓，及培訓更多路老師深入各地鄉鎮區對高齡長輩互動宣講。

3.危險行為優先取締，並結合科技執法輔助警力，提升執法強度。

4.推動大車裝設行車視野輔助系統，車輛檢驗、路檢聯稽列為檢查重點，並推動整合式主動預警輔助系統。

5.走動式督導促進地方落實道安工作，定期揭露道安績效與死傷資訊，提升地方重視。

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