富商全裸射槍片曝光！千萬超跑遭賊下手18次　抄槍「露鳥」對決

記者張寧倢／編譯

美國知名肉品大王韋克斯勒（Evan Wexler）日前險遭小偷竊取名車，監視器影片可以看到，他半夜帶著一把AR-15步槍衝出家門，朝著竊賊開火，而且他全身赤裸，看得出來相當憤怒與急迫，但警場到場之後沒有抓到嫌犯，反而害韋克斯勒本人惹上官司。

▲美國肉品大亨韋克斯勒（Evan Wexler）全裸衝出，開槍趕走竊賊。（圖／翻攝自IG／the_sophisticated_gentlemen，下同）

根據《紐約郵報》報導，56歲的韋克斯勒是第二代高級肉品批發商，在紐澤西州豪宅中收藏了據說全美僅10輛、價值超過50萬美元的藍寶堅尼，另外還有法拉利、荒原路華（Range Rover）與賓士G-Wagon等豪貴名車。然而，他聲稱，自2019年8月以來時常遭到行竊未遂，多次報警抓人，但警察只有1次抓到人。然而，去年7月竊賊第18次上門，卻害韋克斯勒吃上官司。

▲韋克斯勒熱愛名車，家中也有不少收藏的高級車輛。

直到近日才曝光的監視器影片可見，當晚深夜韋克斯勒發現竊賊發動庭院中的車輛，氣得顧不了形象，習慣裸睡的他直接一絲不掛地衝出家門，拿著一把AR-15步槍朝著嫌犯開火，同時他在屋內的妻子向往常一樣地報了警，沒想到，警察到場後發現車輛側面的彈孔，接著警長和偵探等人拿著搜索票來到他家，沒收他的槍支、持槍執照，還將他扣押48小時。

▲韋克斯勒因為開槍、持槍案件而遭判緩刑2年。

報導稱，韋克斯勒聲稱自己合法擁槍，但由於警察在他家發現另一把以色列IWI Tavor Sar突擊步槍的彈匣大小不符法規，遂指控他犯有嚴重傷害罪和非法持有武器罪，最終，韋克斯勒對一項較輕的指控認罪以「了結」此案，除了被迫賣掉槍支外，還獲判緩刑2年，讓他每次到外地都需要得到法庭許可，更糟的是，小偷根本沒有被捕歸案，收藏的名車仍然經常成為竊賊目標，他卻只剩下一隻看門犬來保護資產。

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