上百烏鴉「集體暴斃」離奇墜落！民眾憂末日凶兆　驚恐目擊遍地屍

記者柯沛辰／綜合報導

俄羅斯西伯利亞一處村莊近日發生烏鴉集體死亡的神秘現象，而且每天平均都有上百隻烏鴉離奇墜落，陳屍在街道上，導致當地居民人心惶惶。當局得知後，立刻派人回收鳥屍，試圖調查原因，但至今仍找不出確切死因讓末日凶兆等傳言不脛而走。

綜合外媒報導，俄羅斯新西伯利亞（Novosibirsk）的烏斯塔卡村（Ust-Tarka）連日來出現大批烏鴉集體暴斃，走在村內隨處可見烏鴉屍體，不時可以親眼看到烏鴉「從天而降」，而且每天數量高達上百隻，讓當地民眾極為困惑，又感到不安。

當地獸醫部門首席醫師庫茲利亞金（Sergei Kuzlyakin）受訪時說，其他鳥類或動物皆未出現類似狀況，唯獨烏鴉頻頻離奇死亡，這種情形，是他自1975年擔任獸醫以來首次見到，他自己也很震驚，初步推測可能是中毒所致，所以目前已派出調查人員回收屍體，並進行檢驗，希望能盡早釐清背後死因。

▲民眾發現村內遍地都是烏鴉屍體，感到不寒而慄。（圖／翻攝自YouTube／Notix Video DST）

鳥類學家亞諾夫斯基（Alexei Yanovsky）認為，如果烏鴉真的是中毒而死，可能是吃下了某種殺蟲劑，例如在垃圾掩埋場吃了某個中毒的老鼠或田鼠屍體，或誤食發霉的穀物廢料，甚至不能排除是有人蓄意毒害。

消息在俄羅斯社群傳開後，引發不少網友關注，加上誇張景象如同電影情節，因此有人懷疑是末日來臨的前兆，還有人認為這種大規模的物種死亡、遷徙，可能代表某種大自然的災難即將發生。

不過，有網友不以為然，認為只是烏鴉集體死亡只是不幸的個案，背後可能與氣候異常、飢餓有關。

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