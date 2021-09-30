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詭！數百烏鴉突集體暴斃...屍體從天而降　40年獸醫驚：第一次看到

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▲俄羅斯一條村莊上演恐怖一幕，數百隻烏鴉離奇死亡。（圖／翻攝自YouTube／Notix Video DST）

 實習記者黃品臻／綜合報導

動物集體暴斃常會引人恐慌，如果動物屍體又從天而降就更加詭異了。俄羅斯近日就發生一起數百隻烏鴉集體死亡、從天而降的離奇事件，遍地都是烏鴉屍體的畫面猶如末日場景，當地居民無不感到恐慌、焦慮。

綜合外媒報導，事發地點在俄羅斯新西伯利亞（Novosibirsk）的烏斯塔卡村（Ust-Tarka），現在每日仍有數百隻烏鴉死亡。當地居民稱到處都是黑烏鴉的屍體，景象怵目驚心，官員們忙於清理烏鴉屍體，一部分屍體已被送去化驗，其餘則以火化方式銷毀。 

▲▼遍地的烏鴉屍體。（圖／翻攝自YouTube／Notix Video DST）

▲遍地的烏鴉屍體。（圖／翻攝自YouTube／Notix Video DST） 

烏斯塔卡村獸醫部門的首席醫師庫茲利亞金（Sergei Kuzlyakin）受訪時表示，已經針對死亡烏鴉進行測試以釐清導致牠們大量死亡的原因，目前沒有其他鳥類或動物受到傷害，「我從1975年開始從事獸醫工作，這是我第一次看到這種情況，我很震驚。」

庫茲利亞金懷疑烏鴉是被毒死，「我們現在比較傾向是中毒，但中的是什麼毒還不清楚，檢驗結果將會確認這一點。」

鳥類學家亞諾夫斯基（Alexei Yanovsky）指出，「若烏鴉是中毒，牠們可能是攝食了殺蟲劑，例如吃了在垃圾掩埋場中毒的老鼠或田鼠，也可能是誤食發霉的穀物廢料而被毒死。」

據英國媒體《太陽報》（The Sun）報導，十年前在美國阿肯色州就曾有數千隻鳥類屍體從天而降的事件發生，並在當地的一條溪流中發現了10萬條淡水石首魚（Freshwater drum）的屍體，從此之後，世界各地動物大量死亡的事件陸續被報導，有人認為這些場景就像「種群末世啟示」（Aflockalypse）。

專家對此則指出，每個地區的案例可能都有奇各自的解釋，政府的秘密實驗、地球磁極移動、人類活動產生的毒性造成各種奇特病症等都可能是造成動物短時間內大量死亡的原因。

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