2.5萬筆學習歷程檔案遺失　教育部公布最新進度：待處理6050件

▲教育部。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

教育部因人為疏失，導致2萬件高中職學生學習歷程檔案資料遺失。教育部今（1日）傍晚公布最新進度，截至10月1日0時30分統計結果，尚餘待處理案件範圍學生3,224人、資料6,050件，包括「課程學習成果」3,447件、「多元表現」2,603件。教育部強調，目前已指定專責人員持續協助受影響的學校及學生，完成上傳作業。

教育部規劃實施111學年度大學考招新制，並在高中推動「學習歷程檔案」，減輕學生在高三時準備大學備審資料的負擔，日前卻傳出相關檔案卻驚爆消失，根據教育部清查結果，影響範圍為81校、學生7854人、資料超過2萬5000筆，其中以台中市22所學校受害為最嚴重。

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教育部國教署署長彭富源稍早指出，經教育部清查受影響檔案資料，並經學校協助輔導學生依原程序重新上傳檔案資料後，截至10月1日0時30分統計結果，尚餘待處理案件範圍學生3,224人、資料6,050件，其中包括「課程學習成果」3,447件、「多元表現」2,603件。國教署已指定專責人員持續協助受影響的每一所學校、每一位學生完成上傳作業。

▲教育部公布學習歷程檔案最新上傳進度。（圖／教育部提供）

彭富源說，因近日仍為部分高中學生持續上傳109學年度第2學期學習歷程檔案資料至學校平台的作業期間，國教署也請各校視學生上傳情形，妥適的分流規劃上傳截止期限，於11月1日學校提交檔案至「中央資料庫」作業前，並協助每一位學生分流完成上傳檔案，務必讓運用系統上傳檔案的學生都能順利完成。

彭富源也說，目前在以維護學生權益下，優先處理學生檔案資料，處理期間也同步進行本次事件的責任檢討。