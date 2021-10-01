學習歷程檔案系統塞車！學生喊「花都謝了」　教部急放寬至10／31

▲教育部。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

高中職學習歷程檔案上傳期限原訂至9月30日，導致「公版模組」系統大塞車，檔案持久無法上傳。教育部國教署今（1日）表示，日前已向各校宣導，各校得於9月30日至10月31日期間，擇一日定為學生上傳學習歷程檔案之截止期限，同時建議各校酌予延長上傳期限，使學生分流上傳。

台灣青年民主協會指出，上週六教育部因人為疏失，導致2萬多份學習歷程檔案遺失。9月30日是原定檔案上傳截止時間，卻陸續傳出有同學無法登入系統的狀況，等待系統近 2 小時仍無法登入，讓同學直呼「等到連花都謝了」，而且無法登入系統的狀況也早就不是第一次發生。雖然許多同學都肯定學習歷程檔案的設置立意良善，但這樣問題連連的系統，卻可能讓師生們喪失信心，希望教育部能儘速解決系統問題。

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國教署說明，過去各學期，各校所定學生上傳學習歷程檔案至公版模組之截止期限，較為分散，無特別集中於特定時間上傳之情形；但為因應疫情影響而學校停課，各校普遍將學生上傳109學年度第2學期檔案的截止期限，定為9月30日，導致近2日有大量學生上傳檔案，造成系統瞬間流量大增、主機負荷提高、作業時間拖慢。

國教署說，已於9月28日向各校宣導，各校得於9月30日至10月31日期間，擇一日定為學生上傳學習歷程檔案之截止期限；國教署另已於9月30日再次向各校宣導，建議各校酌予延長上傳期限，使學生分流上傳。

國教署提到，目前已即刻針對將上傳截止日期定為9月30日、10月1日之學校，個別輔導學校延後上傳日期，並充分通知所有學生。國教署另已透過諮輔委員，逐校協助及輔導，讓學生能有更充裕時間能上傳資料。

國教署強調，學校雖可自主決定學生上傳檔案的期限，但因應近日瞬間系統流量大增而拖慢上傳檔案作業之情形，請學校再彈性延長上傳期限，讓每一位想使用系統的學生，都能順利完成檔案上傳。

