教育部人為疏失搞丟學習歷程檔案　監委批重大疏失申請自動調查

▲中華民國監察院。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

教育部國教署學習歷程系統因人為疏失，導致全國7854名學生檔案遺失，監察院29日發出新聞稿表示，監察委員葉大華、葉宜津、王麗珍、賴鼎銘、張菊芳甚表關切，已申請自動調查。

教育部規劃實施111學年度大學考招新制，並在高中推動「學習歷程檔案」，減輕學生在高三時準備大學備審資料的負擔，日前卻傳出相關檔案卻驚爆消失，根據教育部清查結果，影響範圍為81校、學生7854人、資料超過2萬5000筆，其中以台中市22所學校受害為最嚴重。

監察院指出，教育部高中學習歷程檔案公版模組，因委外廠商人為操作疏失，導致81校、7854名學生，在110年9月5日至22日上傳的109學年第2學期學習歷程檔案，共計2萬5210件資料全數遺失，涉有重大疏失，葉大華、葉宜津、王麗珍、賴鼎銘、張菊芳甚表關切，已申請自動調查。

監委表示，高中學習歷程檔案攸關高中職學生升學權益，此次疏失致嚴重侵害檔案遭遺失學生之權益，並引發學生、教師及家長對該機制運作之疑慮，教育部將高中學習歷程檔案委外辦理，委外發包作業、資料庫管理、維運機制等顯有疏失。

監委認為，針對委外廠商相關資通設備、備份機制及風險管理是否善盡督導之責？又本案受波及之學生資料如何補救？相關認證如何確保其公平性？教育部如何避免類此事件再度發生等，均有深入調查之的必要。