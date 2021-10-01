高中生上傳學習歷程塞爆　教育部籲各校延長期限

▲學習歷程系統塞車，教育部籲各校延長期限。（示意圖／記者潘姿吟攝）



文／中央社

受疫情停課影響，許多高中職將學習歷程繳交時間截止日訂為9月30日，導致「公版模組」近日因大量學生上傳檔案，系統流量大增、作業時間拖慢。教育部已請各校彈性延長期限。

「公版模組」的學習歷程學校平台，日前因工程師操作失誤導致部分學生的檔案遺失，引起社會軒然大波，教育部長潘文忠也出面道歉。近日又有許多北部學校反應，「公版模組」系統作業時間緩慢，甚至傳出無法登入情形。

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教育部國民及學前教育署向中央社解釋，過去各學期，各校訂定的上傳檔案截止日期較為分散，但今年受COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情停課影響，學校普遍將109學年度第2學期的上傳期限定為9月30日，導致最近幾天大量學生上傳檔案，系統瞬間流量大增，主機負荷提高，拖慢作業時間。

國教署表示，已於9月28日宣導，各校可於9月30日至10月31日期間，擇一日定為學生上傳學習歷程檔案的截止期限。9月30日也再次建議各校延長期限，讓學生分流上傳。

近日系統流量大增的情況發生後，國教署已即刻針對將上傳截止日期定為9月30日、10月1日的學校，輔導延後上傳日期，並要求通知所有學生。後續再透過諮輔委員，逐校瞭解情形，讓學生都能有更充裕時間上傳資料。

國教署強調，各校雖可自主決定學生上傳檔案的期限，但因應近日系統流量大增情形，由學校再彈性延長期限，讓每一名學生都能順利完成檔案上傳。

因應108課綱上路，大學於111學年度進行考招改革，其中一大改變是以學習歷程檔案取代備審資料。學生在高中3年間，每年都要提交課程學習成果、多元表現，這些資料都要先進入學校平台，之後再由校方提交到中央資料庫保存，待高3下學期時，再由學生自行勾選檔案傳給各大學校系作為甄選審查用途。