台大防疫政策遭批歧視境外生！校方急澄清：措施均依循教育部規範

▲台大防疫政策遭批歧視境外生。（圖／ETtoday資料照）

記者崔至雲／台北報導

境外生權益小組今（30日）指出，台灣大學近日公布的防疫政策「根本歧視境外生」，校方不僅要求境外生自費篩檢，且禁止在「太子學舍」單人房自主健康管理。對此，台大表示，相關防疫措施都是根據教育部最新防疫規範制定，且校方與台大醫院合作，提供優惠PCR採檢費用，以減輕學生負擔。

針對境外生權益小組的指控，台大表示，防疫政策乃根據教育部110年9月7日頒布「大專校院110學年度因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫管理指引」相關規定制訂。

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教育部在指引明訂：「居家檢疫期滿後，自主健康管理如要入住校內宿舍，學校應安排獨層且一人一室之宿舍」、「學校如考量學生住宿為團體生活，為避免群體感染風險，請學生入住宿舍前先進行 PCR 篩檢或快篩，結果為陽性者，學校應協助通報 1922 或衛生局並依指示就醫。」

台大說指出，考量境外生返回太子學舍單人房，將與一般學生共用公共設施，與教育部規定不符，加上近日國內境外移入個案出現多起Delta病毒，且確診者並不一定會在14天檢疫期間被發現，因此校方重新調整防疫措施，安排所有境外生於轉置校外旅館，並安排所有境外生入住宿舍前3日內進行採檢，確認陰性後才可進住宿舍，以保障所有宿生安全。

台大表示，校內住宿學生共1萬2000人，各棟宿舍皆有數百名住宿生，量體龐大，為保障全體住宿生的安全，不宜於宿舍進行自主健康管理。

台大提到，自高風險國家入境學生，由公費安排入住集中檢疫所，而自非高風險國家入境學生是自費入住集中檢疫所或防疫旅館。學校為體恤同學入境後旅館費用負擔沉重，故在經費有限狀況下，酌予補助自非高風險國家入境學生自主健康管理期間部分住宿費用。

至於採檢費用，台大強調，校方與台大醫院合作，安排學生自費PCR採檢，並提供優惠採檢費用，以減輕學生負擔。

