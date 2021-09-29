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任正非：要把北美研究所轉成人才招聘所　吸引「高鼻子」來中國

▲▼華為集團創辦人任正非。（圖／路透）

▲華為創辦人任正非。（圖／路透）

記者蔡紹堅／綜合報導

華為內部社區「心聲社區」28日刊出華為創辦人、CEO任正非8月12日一場演講的內容。任正非表示，海外研究所應同國內研究所一樣，與業務部門一起承擔起為公司發現人才、吸引人才的責任和使命，「我們華為要把北美研究所轉成一個人才招聘所，去看看論文，去找找人才，喝喝咖啡。」

任正非指出，公司處在戰略生存和發展的關鍵時期，華為要進一步解放思想，敢於敞開胸懷吸引全世界最優秀的人才，「不僅引進來，還要激發好，更要能幹出成績，我們要主動擁抱不同國別、不同種族的優秀人才。」

任正非提到，要把北美研究所轉成一個人才招聘所，去看看論文，去找找人才，喝喝咖啡，「一杯咖啡吸收宇宙能量，不僅是所長，各級專家都要參與進來，吸引科學家、專家、在校學生，去和人家喝咖啡，在交流的時候就會產生共鳴，分享挑戰和願景。不僅僅是北美，各海外研究所都一樣，共同構建全球人才網絡。」

任正非說，要轉變過去以統一的薪酬體系去招聘全球人才的思路，要對標當地的人才市場薪酬，對高級人才給出有足夠吸引力的薪酬包，「吸引美國的頂尖人才，就要遵循美國人才市場的薪酬標準，我們未來要勝利，必須招到比自己更優秀的人。」

任正非還要求對高級人才的定薪，人力資源要深度介入，成立一個專門的高級人才定薪科，直屬人力資源部，「這個科里面科員一定是高級別的、面對優秀人才敢於給出在當地人才市場有競爭力的offer。業務部門只負責面試考核，給出五星、四星、三星的面試結論，三星以下的就不要招了。」

任正非強調，還要專門去找「高鼻子」，尤其是在美國歐洲留學或工作過的各國優秀人才，吸引來中國工作，「海外研究所是以研究為主體，不是以產品開發為主體，對於一些從事產品開發的人才，要動員他們來中國工作段時間。」

任正非並提到，華為在上海青浦建的「淀山湖」國際人才社區，建好後非常美麗，「現在中、東歐國家在美國及其其他國家留學的學生很多，優秀的都可以吸引到上海工作。」

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