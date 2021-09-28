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老爸涉詐欺遭通緝　美籍姊弟困中國3年多終於返國

文／中央社

美國官員說，自2018年起遭禁止離開中國的一對美國姊弟，已於上週末返國。北京是在美國檢方與華為財務長孟晚舟達成緩起訴協議，讓孟晚舟於24日返國後，釋放這對姊弟。

路透社及紐約時報報導，辛西亞．劉（Cynthia Liu）與維克特．劉（Victor Liu）在中國待了3年多後終於回到美國。過去3年多，儘管沒有面臨任何刑事指控，但根據「出境禁令」，他們遭禁止離開中國。他們的父親劉昌明（Liu Changming）是前銀行主管，因為涉犯詐欺罪在中國遭通緝，目前仍在逃。

美國檢方與中國電訊業巨擘華為的財務長孟晚舟上週達成緩起訴協議，讓她在加拿大遭羈押近3年後返回中國。

消息傳出不久後，遭中國關押的兩名加拿大人康明凱（Michael Kovrig）與史佩弗（Michael Spavor）也獲釋，搭機返回加拿大。

▲▼孟晚舟獲釋返回中國大陸。（圖／路透社）

▲孟晚舟獲釋返回中國大陸。（圖／路透社）

加拿大2018年12月應美國要求，在溫哥華機場逮捕孟晚舟；同月稍晚，中方以涉嫌刺探情報為由，拘留康明凱和史佩弗。北京先前否認這兩位加拿大人遭逮捕與孟晚舟事件有關。

外界認為，由於孟晚舟與康明凱及史佩弗獲釋時間僅隔數小時，讓中國先前宣稱非利用兩人進行「人質外交」的說法不攻自破。

白宮今天表示，這兩位加拿大人獲釋不是換俘，但美國總統拜登與中國國家主席習近平本月9日通話時曾提到他們的案件。

美國司法部表示，對孟晚舟案做出的裁定是身為獨立機關所做的決定。

美國國務院發言人說：「我們歡迎辛西亞與維克特昨天回到美國。」發言人又說，美國駐上海領事館職員協助安排他們離境。

「我們將持續為在中華人民共和國遭任意拘留與受到強制離境禁令約束的所有美國公民發聲。」

白宮婉拒對已離開中國的這兩位美國人置評。

辛西亞與維克特的母親珊卓．韓（Sandra Han）因遭控刑事罪名，仍遭監禁在中國。

►孟晚舟高調返國成北京宣傳手段　CNN：中美對抗的新時代將開始
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