環保生活從村里做起　雲林擬設教育站

▲雲林縣環保局今日在慈濟虎尾環保教育站辦理資源回收工作坊，邀請慈濟功德會教導村里資源回收站的成員資收分類的訣竅。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣每天產生約320噸垃圾，目前資源回收率約52%，有鑒於慈濟在環保領域深耕多年，資源回收成效良好，雲林縣環保局今(1)日在慈濟虎尾環保教育站辦理資源回收工作坊，邀請慈濟功德會教導村里資源回收站的成員資收分類的訣竅，縣長張麗善、虎尾鎮民代表會主席林嘉弘特地前往參與。

透過環保教育傳遞「清淨在源頭」的觀念，讓村里成立的資源回收站能更落實分類，從不用、少用、重複用、修理再利用到清淨回收再製利用，不讓資源落地變成垃圾，直接減少垃圾量。縣長張麗善指出，雲林縣目前有56個村里資源回收站，這次特別邀請慈濟功德會指導社區民眾及志工如何落實資源回收分類。

▲透過環保教育傳遞「清淨在源頭」的觀念，讓村里成立的資源回收站能更落實分類，從不用、少用、重複用、修理再利用到清淨回收再製利用，達到直接減少垃圾量。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

張麗善說，以報紙為例，紙類市場行情最高1公斤可賣8元，但慈濟志工整理後，用塑膠帶打包起來，1公斤可以賣到12元，除可增加社區收入，還可降低環境污染，因紙類常會夾帶棉線及塑膠製品，如果沒有分類出來，回收再製過程就會產生污染。

虎尾鎮民代表會主席林嘉弘表示，感謝慈濟志工發揮惜福愛物精神，讓地球獲得喘息的機會，慈濟志工們在做資源回收時，常得忍受異味、冒著被尖銳物品刺傷的風險，有他們領頭做環保，帶動社區持續加入，相信雲林的環境一定會越來越好。

環保局長張喬維說明，今年環保局規劃將村里資源回收站改造成在地的環保教育站，透過活動宣傳、教育、觀念傳遞，讓全民落實環保生活。另還利用雲林Nubi扭一下(雲林縣數位縣民平台)，讓民眾透過APP閱讀政令、參與活動及問卷，目前已有13個村里結合APP，提供民眾以資源回收物兌換扭幣與至特約商店兌換雲林良品及伴手禮，歡迎民眾體驗。

▲今年環保局規劃將村里資源回收站改造成在地的環保教育站，透過活動宣傳、教育、觀念傳遞，讓全民落實環保生活。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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