保麗龍可以回收！　專家籲真的別丟垃圾桶：再生價值高

▲一般民眾的認知都會將保麗龍直接丟到垃圾桶。（示意圖／達志影像）



記者許展溢／台北報導

保麗龍可以回收嗎？多數人的答案會是「不可以」，但環保署表示，其實家戶產生乾淨沒有髒污的包裝用保麗龍，是可回收，且「回收後再生價值高」，回收前，只要做好「清、撕、裝」3步驟，交付資源回收車回收，千萬不要丟入垃圾子車內當作一般垃圾。

環保署說明，保麗龍是用聚苯乙烯（Polystyrene簡稱PS）發泡製成的產品，具質輕、耐衝擊與緩衝保護、隔音、隔熱、防水、防潮等特性，日常生活中常見的保麗龍主要分為2類：第1類是包裝用保麗龍，主要多用於電子產品緩衝包裝、禮品盒、蛋糕盒、生鮮漁箱、農藝植栽箱等；第2類保麗龍容器，主要為公告應回收之免洗餐具（含杯、碗、盤、盒）或生鮮托盤等容器（ 6號塑膠回收標誌），都是可以回收再利用的資源回收物。

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環保署提到，民眾常常不了解如何處理保麗龍，丟垃圾車還是資源回收車？真正答案為，保麗龍容器及包裝用保麗龍要分開回收。其中，使用後的保麗龍餐具，請清除食物殘渣，簡單沖洗並瀝除水分，隨塑膠容器類一起交給當地清潔隊資源回收車回收，而包裝用保麗龍透過中華民國保麗龍回收再生協會處理。

民眾回收前，請先做好清（清除內容物、油垢或沙土）、撕（撕除表面膠帶/膜、貼紙、釘針等）、裝（透明袋裝、分批排出）3步驟，再交給清潔隊，運送該協會會員專業處理廠處理，以避免回收處理的過程影響到機器運作或造成損壞，提高資源循環再利用價值。

環保署強調，包裝用保麗龍，請先去除內容物、膠帶、釘針等，用透明袋裝獨立打包後，再交由當地清潔隊資源回收車進行回收，才能增加保麗龍再利用價值，但含污垢或沙土的髒污保麗龍，不具回收價值，請以一般垃圾回收。

若有大量保麗龍需要回收，可分批交由資源回收車回收，以免影響資源回收車載運空間。