公費流感疫苗開打　雲林加購5千劑肺炎鏈球菌守護長者

▲今年流感及肺炎鏈球菌疫苗皆如期於10月1日全面開打，110年度公費流感疫苗實施對象與去年相同，但考量風險等級分為二階段。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

COVID-19疫苗接種作業仍持續進行，今年流感及肺炎鏈球菌疫苗皆如期於10月1日全面開打，110年度公費流感疫苗實施對象與去年相同，但考量風險等級分為二階段。雲林縣長張麗善今（1）日林內鄉長張維崢、衛生局長曾春美前往林內鄉衛生所關心鄉親施打狀況。

雲林縣政府為守護雲林長輩健康，另加碼購置5千劑23價肺炎鏈球菌疫苗，提供65歲以上長者免費施打，呼籲符合資格長者，左臂施打流感疫苗，右臂施打肺鏈疫苗，左流右肺以達雙重保護。惟提醒民眾，依據衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組專家建議，流感及肺炎鏈球菌疫苗皆須與任何廠牌之COVID-19疫苗接種間隔應至少7天，避免發生疫苗接種不良事件無法釐清。

縣政府說明，第1階段從10月1日開打，施打對象包括醫事及衛生防疫相關人員、65歲以上長者、安養、養護、長照機構之受照顧者及所屬工作人員、滿6個月以上至國小入學前幼兒、孕婦、具有潛在疾病之高風險慢性病人、BMI≧30者與罕見疾病及重大傷病患者、國小至高中(職)/五專一至三年級學生、6個月內嬰兒之父母、幼兒園托育人員及托育機構專業人員、禽畜業及動物防疫相關人員；第2階段於11月15日起，施打對象為50至64歲無高風險慢性病成人。

▲雲林縣長張麗善表示，冬季常是呼吸道疾病感染高峰期，由於接種流感疫苗後至少需2-3周才會產生足夠保護力，不可輕忽流感威脅呼籲符合公費條件民眾把握機會，儘速接種流感疫苗。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣長張麗善表示，冬季常是呼吸道疾病感染高峰期，由於接種流感疫苗後至少需2-3周才會產生足夠保護力，不可輕忽流感威脅呼籲符合公費條件民眾把握機會，儘速接種流感疫苗。此外，除了中央提供75歲以上長者可公費施打一劑23價肺炎鏈球菌疫苗外，雲林縣府加碼購買5千劑23價肺炎鏈球菌，提供設籍在雲林 65歲以上至74歲長者接種。

衛生局長曾春美表示，縣府今年備妥18萬5千劑四價流感疫苗，提供鄉親施打，希望可以達到27.5%雲林全人口涵蓋率，呼籲大家按照期程施打，避免疫苗出現空窗期。另在校園流感疫苗接種，則待學校COVID-19疫苗接種作業完畢後，再由衛生單位與學校協調安排。



衛生局說明，除校園學童流感疫苗接種由衛生單位與學校協調安排時間，採學校集中接種外，其餘符合資格之民眾，請接種時攜帶健保IC卡卡或兒童保健手冊及罕見疾病或重大傷病患者須備證明文件至各地合約醫療院所或衛生所完成接種，亦可洽詢當地衛生所。

▲雲林縣長張麗善今日林內鄉長張維崢、衛生局長曾春美前往林內鄉衛生所關心鄉親施打狀況，呼籲符合資格長者，左臂施打流感疫苗，右臂施打肺鏈疫苗以達雙重保護。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►為了她連偷4車！載女友到處玩樂 雲林機車大盜栽了

►張麗善參訪台西D／S變電所：「地盡其利」持續推動綠能發展

►雲林消防維護保養無線電中繼站 登山健行凝聚向心力

►雲林第二大運動場 斗六市立體育場開工

►謊報漁網遭綠能公司發電工程毀損 12人「詐賠償金」被起訴

