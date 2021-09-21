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開園僅3小時！北京環球影城「滿地垃圾」　陸網2點罵爆

▲▼ 2021.9.20北京環球影城開幕 。（圖／記者任以芳攝、）

▲北京環球影城耗資420億人民幣，六年完工今開幕 。（圖／記者任以芳攝）

實習記者陳妙津／綜合報導

北京環球影城20日上午11點多提早正式開園，園區包括環球影城主題公園、2間度假酒店，以及北京環球城市大道，其中最受歡迎的當屬「哈利．波特的魔法世界」園區，不過僅3小時後，陸媒便在該區看見遍地垃圾的景象。大陸網友則認為是景區規劃不完善，垃圾桶太少，加上清潔人員清理不及時才會有此狀況。

據《北京青年報》報導，北京環球度假區原定20日中午12點開園，當天則提早至11點10分開門迎客，不過3小時後，記者卻在「哈利·波特與禁忌之旅」排隊區域直擊地上滿是被踩踏過的垃圾，包括宣傳單張、膠樽、紙巾、膠袋等都隨處可見，而附近的垃圾桶也溢滿出來，桶上也被放上紙杯等垃圾，加上當天下雨，路面泥濘，看起來尤為髒亂，畫面讓人看了直搖頭。

▲北京環球影城開幕首日僅3小時，便有記者直擊遍地垃圾情況。（圖／翻攝自青流視頻）

▲北京環球影城開幕首日僅3小時，便有記者直擊遍地垃圾情況。（圖／翻攝自青流視頻，下同）

▲北京環球影城開幕首日僅3小時，便有記者直擊遍地垃圾情況。（圖／翻攝自青流視頻）
網友看了則紛紛表示，「都2021年了，怎麼還是這種素質」、「垃圾桶滿了不及時清理，遊客塞進去的垃圾又掉出來了，小風一吹，吹的到處都是，這不是很正常嘛。這視頻一定程度反映出垃圾桶太少，垃圾清理不及時」、「亂扔垃圾肯定不對。不過垃圾的數量跟人數成正比，是否在合理位置設置足夠的垃圾箱，是否及時巡視清理垃圾箱」、「垃圾桶都塞滿了，才三個鐘，不能及時清理一下嗎」、「景區規劃不合理，你怪遊客」。

▲北京環球影城開幕首日僅3小時，便有記者直擊遍地垃圾情況。（圖／翻攝自青流視頻）

北京環球影城的門票根據淡季日、平季日、旺季日、特定日定價，最便宜的為 418元，最昂貴的為748元，一經公布，就被許多大陸網友批評太貴。不過，14日門票開售當天仍出現了搶購潮，中秋假期的門票才半小時就通通賣光。數據顯示，超過10萬人在平台預約環球影城門票開售提醒。

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