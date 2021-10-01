8元美式要搶！超商賣場「國際咖啡日」優惠懶人包　再抽2杯0元喝

▲國際咖啡日超商、賣場、速食咖啡優惠一次看。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠、周姈姈、林育綾／台北報導

國際咖啡日就是今天！各大超商、賣場、速食店也紛紛祭出限時「咖啡優惠」同歡慶，像是7-11就有限時1天的「8元美式」，全家則可憑購買「2杯現煮咖啡抽0元喝」，還有量販超商推10元現煮咖啡、買1送1等超殺小確幸，趕緊把握機會怒喝加囤貨。

▲全家有買任2杯現煮咖啡抽0元喝活動。

★4大超商

●7-11

7-11今（1）日於OPEN POINT行動隨時取祭出限時1天「CITY PRIMA精品美式1杯1折」優惠，等於每杯只要8元就能喝到，限量1萬組，每位會員限購1組；「CITY PRIMA精品美式買10送10」限量3萬組，每位會員限購1組，上午10時至23時59分限時開跑或售完為止。

門市部分今日也有「CITY CAFE大杯冰燕麥拿鐵」、「特大杯美式」同品項買1送1優惠；10月3日前再加碼「!+? CAFE RESERVE不可思議咖啡」精品美式或拿鐵中杯免費升級大杯。

●全家

全家即日起至10月5日於全門市祭出「Let's Café好運咖抽抽樂活動」，凡購買Let's Café現煮咖啡全系列任2杯即可參加，最高可享任2杯0元喝，還有任2杯5折、任2杯75折、任2杯85折等其他優惠；同步也可在「全家」LINE官方帳號進入「Let's Café好運咖」活動頁面參加遊戲取得優惠券，每個帳號每天可玩1次。

●萊爾富

萊爾富今（1）日於Hi-Life VIP 會員APP祭出「Hi Café大杯美式咖啡（冰／熱）享3杯100元」優惠，且不限購買數量，但3個月內須兌換完畢；另至10月5日前門市也推「指定飲品享第2件7折或買3送1」優惠，若為不同價格者則以4件75折計算。

●OK mart

OK mart今（1）日於全台門市祭出「大杯莊園級美式、拿鐵買2送2優惠（限同品項）」，雲端商城則推「大杯莊園級美式、拿鐵同品項買10杯打5折」，相當於買1送1，絕對要囤。

▲愛買連3天喝現煮咖啡10元。

★賣場速食

●愛買

愛買即日起至10月3日祭出限時3天「現煮咖啡10元」優惠，民眾只要憑APP數位會員卡至板橋南雅店、桃園店、新竹店、巨城店、台中復興店及水湳店客服中心，即可兌換現煮美式咖啡10元優惠券1張，每卡、每日限換1次，也可補差價換成拿鐵。另至10月5日也有指定20款咖啡豆、濾掛咖啡最低5折起，以及指定品牌系列咖啡加1元多1件、買1送1等優惠。

●全聯

全聯今（1）日於各門市祭出「OFF COFFEE買1送1（限同品項）」，加碼至10月3日前推出多款濾掛、咖啡豆與沖泡式咖啡買1送1、第2件5折等優惠，而在「PXGo!全聯線上購」即起也有限時3天分批取好康，且無有領取效期，想喝多久就喝多久。

●摩斯漢堡

摩斯今（1）日祭出限時1天「大杯摩斯咖啡買1送1」，10月2日起至7日再加碼喝「第2杯只要10元」優惠，提醒限同容量、不限冰熱，而咖啡可單杯加價升級成其他咖啡選擇。

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