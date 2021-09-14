4塊雞塊、花生培根脆雞堡「買1送1」！Uber Eats限時優惠一次看

▲Uber Eats「優饗方案」提供更多優惠內容。圖／記者黃克翔攝）

記者蕭筠／台北報導

疫情持續升溫，民眾仍多依賴外帶、外送解三餐、生活需求。繼foodpamda祭出9月限定超殺優惠碼後，Uber Eats搶攻「優饗方案」商機，並針對會員提供更多優惠方案，從原先只有滿額免外送費外，這次也是加入了於指定餐廳可享現折金額優惠，還有指定速食店享多重「買1送1」優惠，至於非會員也有，不過相關優惠品項較少。

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▲會員、非會員都享指定優惠。（圖／Uber Eats提供）

Uber Eats「優饗方案」最新會員獨享多一點計畫開跑，除了原先滿199元無限次免外送費外，首度祭出會員享有更多限定優惠，例如明（15）日起至28日有精選近400家合作餐廳，只要單筆訂單消費滿299元現折70元，非會員則可折40元；第二波則祭出漢堡王「買1送1」優惠，會員享有4塊、6塊雞塊、花生培根脆雞堡、6塊雞塊、花生培根脆雞堡套餐限時買1送1，非會員則有4塊雞塊、花生培根脆雞堡買1送1，通通都是賺到。

Uber Eats 「優饗方案」目前開放台北、台中、新竹、桃園、台南、高雄等縣市用戶訂閱使用，未來也將開放宜蘭、花蓮、台東、澎湖等縣市可訂閱使用。

▲foodpanda9月限定優惠碼懶人包來了。（圖／業者提供）

另，近日疫情再度升溫，為避免增加染疫風險最好還是乖乖待在家，生活需求像是三餐、日用品也儘量依賴外帶、外送滿足。外送平台foodpanda每月限定「超殺折扣碼」也限時登場，這個月不僅有人氣速食店包括麥當勞、達美樂買1送1優惠，還有指定飲品買1送1、第2杯半價等好康，先筆記來吃爆9月份。

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