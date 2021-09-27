南港警突破越南養生館雲端監控　活逮薄紗女和半裸男客連結

記者張君豪／台北報導
台北市南港區研究院路1家養生館聘僱越南按摩妹暗藏春色，警方接獲民眾檢舉展開調查，24日下午15時持搜索票到該養生館搜索，當場查扣一名身穿薄紗內衣的按摩女子與半裸男客從事半套性交易；警方搜索發現，該店為規避警方查緝，還安裝雲端監視器提供店內小姐監控店外狀況。
▲南港警搜索轄內越南養生館，查獲身著薄紗內衣女師提供半套性交易服務。（圖／記者張君豪翻攝，下同）
南港警方表示，該違法經營色情按摩的阮姓負責人為方便管理，店裡均招募越籍女子當按摩小姐，招聘小姐後便在她們手機內安裝雲端監視器APP連線監視器，她們與男客色情交易中，可即時監看會館外狀況，想藉此規避警方臨檢查獲。
▲該養生館越籍按摩妹手機都有APP監控店內外狀況避免遭警方上門查緝提。（圖／記者張君豪翻攝）
南港警方派出便衣警員側面查訪，掌握該店暗中經營色情性交易服務，雖經多次臨檢未查獲不法。但警方發現店內外設置多組監視鏡頭螢幕，且按摩小姐刻意穿著火辣清涼，研判從事色情交易可能性極高。
專案小組探訪蒐證，日前向士林地方法院申請搜索票，24日下午3時許，當場查獲1女按摩師與男客談妥以加價500元從事半套色情性交易。警詢後依妨害風化罪嫌將阮姓負責人送辦，另按摩小姐與男客依觸犯社維法裁處。
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