南港警突破越南養生館雲端監控　活逮薄紗女和半裸男客連結

有天龍國之稱的台北市，不僅物價高，租屋也燒錢，但是仍舊是不少民眾嚮往的居住或就業城市。不過，就有網友表示，過去常聽見外國人形容台北市都會景觀20年不變，都不會迷路，然而近年來常聽到不少人認為改變很多，所以好奇提問「大家會覺得台北市變化很大嗎？」貼文曝光引發熱議。