快訊／穿交警制服「口愛」拍片上推特　24歲影中男凌晨落網

▲台南市警四分局指出，經查該員警臂章號碼遭人冒用，警方在台南歸仁蕭姓涉案人查獲，擴大辦中。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

網路29日瘋傳一段影片，有2名身穿交警制服的男子在進行「口愛」，經找到「警察職軍榨汁機」貼文，當事人警察臂章號碼經查係台南市警四分局資深警員，四分局指出影片中的人與該名員警無論年齡及身形差異甚大，係遭人冒用，台南市警方漏夜偵辦，於30日凌晨在台南市歸仁區查獲1名24歲蕭姓涉案人，因拒絕夜間偵訊，上午警方再進行偵訊進一步釐清案情與其他涉案人身分，擴大偵辦中。

Twitter暱稱「警察職軍榨汁機」貼出一段影片，標題寫著「帶實習帶到這種學弟，路檢完兩人都受不了了」，內容是2名身穿交通警察制服的男子，在床上進行「口愛」的行為，不時還傳出嬌嗔聲。這段影片在網路上瘋傳，貼文者的Twitter及臉書，發現臂章上面的警員編號14xxx，警政署根據號碼查出是名在台南服務的資深警員。

台南市警四分局指出，經查該臂章是四分局1員資深警員，年紀約50多歲，無論年紀與身形與影片中的當事人差異甚大，明顯遭人冒用臂章，可能是故意做角色扮演，但這已嚴重傷害警察形象，台南市警局長方仰寧對此事十分重視，已指示刑警大隊科偵隊配合四分局深入究辦，以正警察形象。

台南市警四分局與刑大科偵隊成立專案小組，於30日凌晨0時多，循線在台南市歸仁區查獲涉案人24歲蕭姓男子，起獲多套警察制服等物，帶回警局偵辦。惟因拒絕夜間偵訊，蕭男先在偵訊室留置，直到30日上午8時左右警方才開始偵訊。初步了解蕭男另涉及假冒學生身分案，目前警方正深入釐清相關案情，並追查相關涉案共犯身分，擴大偵辦中。