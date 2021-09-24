南警制暴斷黑金　黃偉哲頒發獎勵金慰勉績優單位

▲台南市長黃偉哲，公開表揚善化、歸仁、麻豆、第二等分局、刑警大隊偵一隊及偵五隊等績優單位，並頒發獎勵金。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警局9月6日至10日止，執行為期5天「掃黑專案行動」，針對幫派涉及暴力討債、地下錢莊、賭博與毒品等犯罪行為，執行成果亮眼，為勉勵績優單位辛勞，市長黃偉哲24日利用治安會報，公開表揚善化、歸仁、麻豆、第二等分局、刑警大隊偵一隊及偵五隊等績優單位，並頒發獎勵金。

警方指出這次強力掃蕩勤務，共查獲治平對象4件37人、職業賭場1件29人、網路簽賭站23件25人、重利案21件28人、非制式手槍2枝、衝鋒槍1枝、各式子彈20發、販毒藥頭13件21人，並查扣一、二級毒品137.38公克；三、四級毒品199公克等成效，強力貫徹黃偉哲市長「全力拔除治安毒刺」決心。

黃偉哲市長表示，疫情逐漸趨緩，但仍有部分犯罪不受疫情影響，衍生其他治安問題，包括民眾急需資金而向地下錢莊借貸、傳統職業賭場、跨境及網路犯罪增加（毒品交易、電信詐欺、網路簽賭等）以及組織犯罪模式轉變等，需要警察全力防堵，也特別感謝各地方檢察署的指揮偵辦，能夠讓黑道幫派的犯罪行為，得到一定程度的壓制。

黃偉哲市長最後也勉勵全體員警，治安不只是治標更需要治本，對於每個案件務必要追查源頭、澈底打擊幕後，期勉所有警察同仁持續秉持對治安工作的熱情，讓民眾免除心理恐懼與不安，為全體市民營造安居樂業的幸福生活城市。