北韓不到2天「又射了」！昨試射新研發「反航空」地對空飛彈

▲北韓9月30日試射新研發的地對空飛彈。（圖／翻攝自勞動新聞）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）近來軍事動向頻頻！繼9月28日試射新研發的極超音速飛彈後，才經過短短不到2天，於昨（30）日在國防科學院指導下進行新型「反航空」地對空飛彈的試射，此次最高領導人金正恩同樣不參與此次試射監督，而是由朴正天書記與國防科學研究部門的官員進行指導。

根據北韓官媒《朝中社》今（1）日清晨的報導，北韓國防科學院針對此次新型地對空飛彈的試射指出，此次試射驗證出該款新型反航空飛彈不僅引進雙打操縱、多脈衝固體燃料火箭發動機等重要技術，還提升了誘導正確度、消滅空中目標距離等，確認其驚人的戰鬥性能。

根據南韓《韓聯社》，韓國國防安保論壇（KODEF）專門研究員申宗佑（신종우，音譯）研判，該款新型飛彈可能於去年10月10日勞動黨75周年黨慶、或是今年1月全代會閱兵時曾公開亮相過。

據悉，此次是北韓今年第7度進行飛彈試射。

北韓今年（2021）飛彈試射一覽：

1月22日：在平安北道龜城市朝西海（黃海）試射2枚巡弋飛彈

3月21日：在平安北道溫泉郡朝西海（黃海）試射2枚巡弋飛彈

3月25日：在咸鏡南道咸州一帶朝東海（日本海）試射2枚彈道飛彈

9月11至12日：試射新型遠程巡弋飛彈，據稱飛行1500公里後成功擊中目標，位置不詳

9月15日：在平安南道陽德郡的鐵路列車朝東海（日本海）試射2枚短程彈道飛彈

9月28日：在慈江道龍林郡都陽里朝東海（日本海）試射極超音速飛彈「火星-8型」