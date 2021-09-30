主張廢核卻推「核潛艦」　河野太郎自打臉挨批

▲河野太郎、岸田文雄、高市早苗以及野田聖子。（圖／路透）

實習記者黃靜芸／台北報導

核動力潛艦議題為近期全球熱門議題之一，日本26日於一節目中也在提到這項議題，對於日本是否使用核子動力潛艦，4位自民黨總裁候選人紛紛提出意見，其中包括前外相和防相河野太郎，而他表示對此保持積極態度，相較於他先前駐足的立場相互矛盾，專家認為對於他此次的發言過於草率。

在富士電視台中26日進行辯論，4名自民黨總裁候選人在節目中參與核潛艦之議題討論。針對擁有核潛艦一事，河野太郎表示「日本擁有核潛艦非常重要」，但仍需考慮能力及成本等因素，是否能實現。

河野太郎的這番言論，日本智庫「中國問題全球研究所」(GRICI)所長遠藤譽提到，先前河野太郎長期反對甚至主張廢除核能發電，但在這次發言中明顯自打臉先前他所提出的言論及立場，如此見風轉舵的發表，他認為過於草率及情緒化。

反觀同樣抱持積極態度的高市認為，考慮到今後國際環境，有必要擁有核力潛艦，但他隨後也提及，關於《核子力基本法》需修改，但他認為不會違憲。對於這番言論，遠藤譽表示，與高市早苗先前主張一致，無矛盾之處，讚譽有加。

而對於這項議題抱持消極態度的岸田文雄認為，有意見指出，常規潛艇在靜音性等方面比核潛艇有優勢。除外，他還提到日本前艦部隊的重要問題不在此，目前潛在問題應為人力不足，與其擁有核潛艦，應先考慮如何改善待遇、確保人員。對於岸田文雄的言論，遠藤譽表示，他確切的提出日本所在問題，也給予高評價。