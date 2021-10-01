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流感疫苗今開打　2族群打完新冠還有「第3針」

記者黃翊婷／綜合報導

今年的公費流感疫苗自今日（10月1日）起開打，由於新冠肺炎疫情尚未解除，醫師呼籲，年長及慢性病等高危險族群，除了新冠疫苗外，還有流感疫苗、肺炎鏈球菌疫苗都應該接種。中央流行疫情指揮中心也提醒，接種流感疫苗原則上要與新冠疫苗接種時間間隔7天以上。

▲為保護市民免於流感病毒侵襲，台南市特自購6400劑流感疫苗，於1月25日起優先提供給設籍於台南市之市民全年齡層接種。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲公費流感疫苗今起開打。（資料圖／記者林悅翻攝）

今年公費流感疫苗分2階段開打，第1階段自10月1日起開始接種，第2階段則自11月15日開始，除了50至64歲無高風險慢性病成人接種時間屬於第2階段，其餘對象均為第1階段。

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台大兒童醫院院長黃立民表示，國際知名期刊近期訪問相關專家，預估今年流感趨勢，其中三分之二認為今年冬天流感將大流行，主要原因正是這2年沒有流行，很多人沒有暴露在流感病毒之下，免疫反應沒有被激發，可感染人口增加，創造流行條件；另一方面，今年陸續接種新冠疫苗，若新冠被壓下，其他病毒就會反撲。

而除了流感疫苗之外，肺炎鏈球菌疫苗也被認為是年長及慢性病等高危險族群接下來應該接種的疫苗。黃立民指出，肺炎鏈球菌感染最嚴重就是侵襲性感染，當細菌跑到血液，會隨血液在全身到處亂跑，腦部、骨頭、心臟、腎臟等都有可能，是死亡率最高的肺炎鏈球菌感染形式。

▲▼疫苗與流感疫苗接種注意事項。（圖／指揮中心提供）

▼▲流感疫苗常見的副作用包含發燒、頭痛、蕁麻疹等等，2種疫苗接種間隔至少要7天。（圖／指揮中心提供，下同）

▲▼流感疫苗常見副作用。（圖／指揮中心提供）

至於流感疫苗與新冠疫苗接種時間該間隔多久，指揮中心提醒，公費流感疫苗開打期間，新冠疫苗接種作業仍會持續進行，依據衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組專家建議，新冠及流感2種疫苗接種間隔應至少7天，萬一發生疫苗接種不良事件，才不會無法釐清。

指揮中心表示，今年度公費流感疫苗實施對象與去年相同，第1階段開打對象，包括醫事及衛生防疫相關人員、65歲以上長者、安養、養護、長期照顧（服務）等機構之受照顧者及所屬工作人員、滿6個月以上至國小入學前幼兒、孕婦、具有潛在疾病之高風險慢性病人、BMI≧30者與罕見疾病及重大傷病患者、國小至高中（職）／五專一至三年級學生、6個月內嬰兒之父母、幼兒園托育人員及托育機構專業人員、禽畜業及動物防疫相關人員；第2階段對象則是50至64歲無高風險慢性病成人。

▲▼公費流感疫苗自10/1起分階段開打。（圖／指揮中心提供）

▲2階段施打對象。

指揮中心提到，流感疫苗開打後，民眾可先透過各地方政府衛生局網頁、疾管署流感防治一網通（https://antiflu.cdc.gov.tw/）、疾管家或1922防疫諮詢專線，查詢鄰近合約院所，再電洽院所預約，以確保可施打到疫苗且節省排隊等候時間；前往接種時應攜帶健保卡及相關證明文件（如兒童健康手冊、孕婦健康手冊等），並佩戴口罩、適度保持安全距離及執行手部衛生等措施，另外也要記得主動告知疫苗接種史。

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