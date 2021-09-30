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10/13換「3類人」打BNT　一圖看懂4大疫苗到貨、施打對象

▲12~18歲學生族群陸續接種BNT疫苗。（圖／記者黃孟珍攝）

▲12~18歲學生族群陸續接種BNT疫苗。（圖／記者黃孟珍攝）

記者許若茵／綜合報導

今首批客製化標籤的54萬劑BNT抵台，我國自購的65.6萬劑AZ也於下午到達，我國掌握多少疫苗？疫苗輪到誰打，《東森新媒體ETtoday》為您整理了各廠牌疫苗到貨量與施打時程，供您一次掌握。

▲▼0930各廠牌疫苗最新到貨與施打時程。（圖／ETtoday製）

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▲0930各廠牌疫苗最新到貨與施打時程。（圖／ETtoday製）※點圖可放大

AZ

稍早到貨的65.6萬劑AZ為我國政府自購，目前透過政府採購、COVAX平台配送以及各國捐贈，AZ總到貨數已突破千萬，達到1053萬劑。

指揮中心規劃，第10輪疫苗提供第二劑AZ給民眾接種，只要在今日(含)前符合已接種AZ疫苗第一劑且間隔滿10週以上的50歲至64歲民眾都可以施打。昨指揮中心統計意願登記，共有89萬4896人勾選AZ第二劑，預約時間從10/3上午10時至10/4下午4時止，預計10/6至10/12開放接種。

▲▼第十期提供第二劑AZ及高端疫苗接種。（圖／指揮中心提供）

▲第十期提供第二劑AZ及高端疫苗接種。（圖／指揮中心提供）

至於65歲以上符合AZ第二劑接種資格民眾，將由地方政府造冊安排接種，無須上預約平台登記。

▲▼0930各廠牌疫苗最新到貨與施打時程。（圖／ETtoday製）

▲0930各廠牌疫苗最新到貨與施打時程。（圖／ETtoday製）

莫德納

莫德納近期一次到貨為9/17，不過今下午疫情記者會中，指揮官陳時中透露，近期莫德納應該還有機會再到貨，屆時會再跟外界報告。

若已在7/16前接種過第一劑且間隔滿10週以上的70歲以上長者或是60歲以上原住民，將由地方衛生局造冊施打，近期已有許多民眾開始接種。

▲已有長者進行第二劑莫德納疫苗接種。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲已有長者進行第二劑莫德納疫苗接種。（圖／記者沈繼昌翻攝）

BNT

今由台積電、鴻海暨永齡基金會、慈濟基金會共同捐贈的第三批BNT疫苗54萬劑，已在早上抵台，這是首批客製化標籤的BNT來台，陳時中也公布照片比對差異。

▲▼首批客製化標籤BNT到貨。（圖／指揮中心提供）

▲▼首批客製化標籤BNT到貨。（圖／指揮中心提供）

▲▼首批客製化標籤BNT到貨。（圖／指揮中心提供）

現除12~17歲學生陸續接種，第九輪疫苗「18至22歲」、「所有65歲以上」、「第九類40歲以上」已預約接種民眾也已開打。

指揮中心今公布，第十一輪打BNT，預計10/13~10/20開打，約有112萬人符合資格，將優先提供給第九類對象與12~22歲民眾，因為校園接種缺口人數減少，49歲以下的一般民眾將有望打到。

▲學生接種BNT疫苗。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲學生接種BNT疫苗。（圖／記者沈繼昌翻攝）

高端

高端疫苗陸續封緘檢驗中，目前總到貨數有170萬劑。指揮中心今表示，只要滿20歲以上，尚未接種任何一劑新冠疫苗，或是已經接種第一劑高端滿28日者欲打第二劑，都可以洽詢地方衛生局或是部立醫院預約。

▲▼0930各廠牌疫苗最新到貨與施打時程。（圖／ETtoday製）

▲0930各廠牌疫苗最新到貨與施打時程。（圖／ETtoday製）

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