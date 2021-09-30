郭台銘1句話戳破「疫苗魔咒」　他嚇喊危險！鄉民酸：問法太粗暴

▲郭台銘今早指出，首批客製化標籤BNT疫苗55萬劑抵台。（圖／翻攝自Facebook／郭台銘）

記者曾筠淇／綜合報導

郭台銘27日在臉書上透露，55萬劑的BNT會於今（30）日抵台；今早他再度報告，表示55萬劑BNT已送達，且到10月4日都會陸續有疫苗來台。就有網友對此感到納悶，之前都說疫苗要上了飛機才能說，為什麼郭董可以提前說？「不危險嗎？」貼文曝光後，立刻掀起網友熱議。

郭台銘今早9時許在臉書上表示，今晨55萬劑的首批客製化標籤BNT疫苗抵台，明（1）日會再來60多萬劑，「以及預估4日到貨20多萬，合計完成140萬劑的運送！」

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就有網友在PTT的Gossiping板上，以「為何BNT不用等上飛機才說？不危險嗎」為題發文，提到他印象之前明明有說疫苗要上飛機以後才能說，不然會有點危險，但是預計4日抵台的BNT疫苗現在應該還沒上飛機，為何已經可以先公布了？

▲接種疫苗。圖與本文無關。（圖／記者湯興漢攝）

貼文曝光後，網友紛紛留言回應，「你的問法很粗暴」、「不要太不滿，這樣問居心叵測」、「你的問題很危險，嘻嘻」、「世界上是不是還有很多空賊跟海盜R」、「中國會去美國X走莫德納，可不可怕啊」、「你不相信政府很不可取唷」、「郭董你敢質疑？週週到貨欸」。

本站曾報導《疫苗短缺恐有空窗期 薛瑞元坦言：疫苗存量不足》，衛福部次長薛瑞元曾坦言，「還沒到飛機降落拿到疫苗的話，沒有辦法確定這就是會來到台灣的疫苗」，只要疫苗還沒上飛機，都說不準。