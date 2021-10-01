89萬人10／6開打AZ第二劑　13副作用一次看「多喝水防血栓」

記者黃翊婷／綜合報導

第十輪疫苗提供AZ與高端第二劑接種，其中有89萬4896人勾選AZ、16萬5346人勾選高端。但AZ疫苗第一劑經常被網友形容為打完像被車撞，不少人擔心第二劑的副作用也會很嚴重，但其實根據疾管署統計，AZ第二劑的副作用遠低於第一劑，較常見的有注射部位疼痛、疲倦、注射部位腫脹等等。至於大眾最擔心的血栓問題，醫師建議最基本也最容易做到的防範方式，就是多喝水。

▲第十輪疫苗接種預計10月6日開打。（圖／指揮中心提供）

第十輪疫苗意願登記已在9月29日中午12時截止，共計有89萬4896人勾選AZ第二劑、16萬5346人勾選高端。指揮中心提醒，疫苗平台將在10月3日上午10時至10月4日下午4時止開放預約，10月6日至10月12日開打。

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不過，不少準備施打第二劑AZ疫苗的民眾，由於第一劑的副作用太過強烈，所以有些擔心打第二劑可能又會像被車撞第二次。根據疾管署公布的V-Watch統計資料顯示，截至8月30日共有2萬1696名施打完第二劑AZ的人回報，接種後7日常見的症狀，由多到少依序為注射部位疼痛、疲倦、注射部位腫脹、肌肉痛、頭痛、體溫偏高、嗜睡、注射部位發紅、注射部位腫塊、關節痛、注射部位癢疹、失眠、腹瀉。

另外，關於發燒的部分，接種第一劑AZ約有32.4％的人發燒，第二劑則剩下3.4％；無法工作的比率也由第一劑的超過10％，下降至2％左右。疾管署表示，不論是全身或局部不適，18至49歲的族群都比50至64歲、65歲以上的族群容易發生，但症狀通常會在7日內趨緩，且AZ第二劑的副作用發生比率低於第一劑。

▲AZ疫苗第二劑副作用較常見的共有13種。點圖可放大。（圖／疾管署）

至於大家最擔心的副作用血栓該如何防範，國泰綜合醫院心臟內科主治醫師張釗監曾提到，血栓其實就是血管塞住，分為靜脈血栓與動脈血栓，接種AZ疫苗所引起的都是靜脈血栓，常見症狀包含持續性頭痛、視力模糊、癲癇、腹痛、胸痛、呼吸困難、自發性瘀青、紫斑等等。

張釗監提醒，AZ疫苗引起的血栓通常在注射後4至30天內出現，發生機率約百萬分之一左右，其實極為罕見，民眾多加留意自身狀況即可，而防範血栓最基本也最容易做到的方式，就是多補充水分，這麼做有助於稀釋血液的濃稠度，也能利用裝水時活動一下身體；若還是發生血栓，患者可經醫師診斷開藥，服用抗凝血劑進行治療。

▼疫苗接種後的注意事項。（圖／高雄市政府提供）