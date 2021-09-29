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「雙眼牆」蒲公英大迴轉　水氣最多2天時間曝

天氣圖。（圖／RAMMB）

▲吳德榮說，中度颱風蒲公英雖已過顛峰，但由於雙眼牆的置換過程仍在進行，致使減弱速度非常緩慢。（圖／RAMMB）

記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮表示，周五、周六大氣不穩定度提高，午後有強對流發展，並從山區擴及部分平地，應注意防範劇烈天氣（雷擊、強風、瞬間強降雨）的發生。中央氣象局預報員劉沛滕提醒，周五、周六水氣比較多，全台都可能下午後雷陣雨。

劉沛滕接受《東森新媒體EToday》訪問指出，今天（29日）、周四東北風較弱，各地天氣非常穩定，大部分地區為晴到多雲，白天比較炎熱，高溫約31到35度；午後雷陣雨可能在少部分山區和少部分南部近山區，至於東半部有零星降雨，但範圍很小。

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天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

劉沛滕說，周五、周六有點東北風稍微吹下來，水氣比較多，基隆北海岸、東半部、北部山區有局部短暫陣雨，另也有水氣從西北邊、華南帶下來，全台各地都有機會出現午後雷陣雨，但也不是全部都下，只是可能下得比較廣、比較分散。

劉沛滕表示，周日到下周一水氣稍減少，東半部仍有局部降雨，午後雷陣雨恢復到山區以及少部分中南部近山區。雖中度颱風蒲公英對台灣沒直接影響，但他提醒，周六前沿海地區要注意長浪。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼蒲公英對台灣無直接影響，但要注意長浪。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，蒲公英曾達今年第2強，雖已過顛峰，但由於雙眼牆的置換過程仍在進行，致使減弱速度非常緩慢，今晨2時仍維持中颱上限（48米/秒）的強度；氣象局今晨2時路徑潛勢預測圖顯示，蒲公英未來有稍增強才再減弱的變化，在琉球東南方海面，向北北西轉北前進，未來在日本南方海面大迴轉，不侵日更無侵台機率。

吳德榮指出，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今、周四太平洋高壓增強，各地白天晴朗炎熱、紫外線強，最高溫達35、36度，午後中南部山區偶有小範圍零星降雨的機率，影響很小。

吳德榮分析，周五、周六太平洋高壓減弱，大氣不穩定度提高，午後有強對流發展，並從山區擴及部分平地，應注意防範劇烈天氣（雷擊、強風、瞬間強降雨）的發生，北台灣高溫略降；周日至下周二西半部晴朗、白天熱，東半部水氣多，有局部短暫雨，中南部山區午後有局部降雨的機率。

▼吳德榮說，周二晚微波頻道雲圖顯示，蒲公英雙眼牆的置換過程仍在進行。（圖／翻攝「三立準氣象· 老大洩天機」）

天氣圖。（圖／翻攝「三立準氣象· 老大洩天機」）

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