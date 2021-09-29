蒲公英再增強！最新「旋轉大眼」曝　下周恐又有颱風

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局長鄭明典今天（29日）表示，第16號颱風蒲公英再度增強。天氣風險公司天氣分析師賴忠瑋指出，下周熱帶洋面上容易有擾動或熱帶性低氣壓生成，不排除有增強成為颱風的可能性。

鄭明典在臉書貼出最新衛星雲圖，只見旋轉的蒲公英的颱風眼清晰可見。他指出，蒲公英增強原因是要導引它往東北的高層槽線接近，槽前環境有利對流發展，所以颱風持續下去就會逐漸併入中緯度的西風帶天氣系統了。

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▲▼蒲公英目前中心位於台灣東方約1500公里海面上。（圖／RAMMB）



賴忠瑋在臉書說，蒲公英颱風目前仍為中度颱風等級，中心位於台灣東方約1500公里海面上，未來會持續朝北轉北北東，往日本南方海面移動，對台灣沒有直接影響，預計登陸日本的機會也不高，僅要留意其外圍環流。

賴忠瑋提醒，周五及周六高壓再減弱，大氣環境變得較不穩定，容易有局部短暫陣雨及午後雷陣雨，尤其以北部及中南部山區的午後雷雨機率較高，若有規劃外出行程，要多注意天氣變化。

賴忠瑋表示，周日起高壓再增強，台灣附近環境也會轉為偏東風，東部雲量會增加，西半部回到穩定炎熱的天氣；要特別留的是，下周熱帶洋面上容易有擾動或熱帶性低氣壓生成，不排除有增強成為颱風的可能性。

▼蒲公英對台灣無直接影響，但要注意長浪。（圖／氣象局）



氣象局預報員劉沛滕接受《東森新媒體EToday》訪問指出，今天（29日）、周四東北風較弱，各地天氣非常穩定，大部分地區為晴到多雲，白天比較炎熱，高溫約31到35度；午後雷陣雨可能在少部分山區和少部分南部近山區，至於東半部有零星降雨，但範圍很小。

劉沛滕說，周五、周六有點東北風稍微吹下來，水氣比較多，基隆北海岸、東半部、北部山區有局部短暫陣雨，另也有水氣從西北邊、華南帶下來，全台各地都有機會出現午後雷陣雨，但也不是全部都下，只是可能下得比較廣、比較分散。

劉沛滕表示，周日到下周一水氣稍減少，東半部仍有局部降雨，午後雷陣雨恢復到山區以及少部分中南部近山區。雖中度颱風蒲公英對台灣沒直接影響，但他提醒，周六前沿海地區要注意長浪。